Precio de la tortilla se mantendrá estable hasta 2025

El precio del kilo de tortillas no disminuirá en lo que resta del año ni a inicios de 2025, según declaró Horacio Brito Flores, presidente del Consejo de la Industria de la Masa y la Tortilla en la zona sur de Morelos.

Brito Flores señaló que no hay acuerdos con el Gobierno Federal ni garantías para el sector, aunque descartó un incremento en el precio.

“Hay una estabilidad en el precio porque no hay escasez de maíz, hay suficiente producción del maíz de Sinaloa y aquí en Morelos ya se acerca la cosecha de este grano de temporal para los meses de diciembre y enero", explicó, atribuyendo esta estabilidad a un buen temporal de lluvias en comparación con el año anterior.

El representante también destacó que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco, lo que permite que la industria de la tortilla se mantenga estable.

“Cerramos bien el año con una buena estabilidad en producción y precios; no hay nada de indicio de que pueda subir y estamos en un buen momento”, afirmó Brito Flores.

Destacó que actualmente el precio del maíz está por debajo de los 9 mil pesos por tonelada, un costo que en años anteriores había alcanzado ese nivel. Ahora, es posible adquirir maíz en un rango de 7 mil a 7 mil 500 pesos por tonelada en la región sur de Morelos.

Sólo con subsidio bajará el precio de la tortilla

En cuanto a la postura del Gobierno Federal, que había planteado en una conferencia matutina la posibilidad de reducir en un 10% el precio de la tortilla, Brito Flores aclaró que “ese es un decir, no ha habido pláticas con el Gobierno Federal, no hay condiciones y no es un hecho tampoco".

El líder del sector afirmó que para reducir el precio, se requeriría algún tipo de subsidio o garantía por parte del gobierno, ya que el costo no solo depende del maíz, sino de otros factores como el gas, la electricidad y los impuestos, que también han aumentado.

¿Qué influye en el precio de las tortillas?

El precio de las tortillas está influido por diversos factores. Uno de ellos es la calidad de la tortilla, que incluye aspectos como la frescura, el sabor y el método de conservación.

Las tortillas de mayor calidad suelen emplear ingredientes más costosos o procesos más complejos, como las hechas a mano o aquellas elaboradas con métodos tradicionales como la nixtamalización.

Otro factor determinante es el tipo de maíz utilizado. Aunque el maíz blanco es el más común para la producción de tortillas en México, existen otras variedades como el maíz azul o el rojo, que son más caros y pueden incrementar el costo final del producto.

Las variedades de maíz, su disponibilidad y su precio influyen en el precio de la tortilla.

