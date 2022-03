[Juntos Crecemos] Pozole a la leña, un platillo único y especial

Un platillo familiar se convirtió en una alternativa eficaz y eficiente para que Blanca Arlet Díaz Toledo emprendiera su propio negocio, Xilonen, que hoy, pese a la pandemia de Covid-19, ha logrado salir adelante victorioso y hasta generando empleos.

A finales del 2020, justo en una de las etapas más críticas de la emergencia sanitaria, Arlet Díaz estaba ideando qué podría vender para obtener mayores recursos, fue así como decidió transformar un platillo que sólo cocinaban en las fiestas familiares en un negocio, el pozole pero a la leña, lo cual le da un toque especial y único a una de las recetas más tradicionales en las mesas mexicanas.

Si bien en un primer momento Arlet Díaz nunca imaginó dedicarse a la cocina, reconoció que la vida te pone en los lugares donde debes estar, por lo que se manifestó muy agradecida, siendo un camino de mucho aprendizaje pero que ama y del cual se siente orgullosa.

Xilonen tuvo sus inicios en la casa de la emprendedora, en octubre de 2020 a unos meses de registrarse los primeros contagios por el virus del SARS-CoV-2, afirmó, fue un gran reto debido a que nunca nadie le había comprado pozole, ni siquiera sus conocidos y amigos sabían que lo cocinaba.

Ante ello, lo primero que hizo fue llamar la atención de sus amistades, animándolos a que probaran este platillo único en su tipo en el estado y comenzar así a publicitar su negocio, de boca en boca, este método le ayudó a darse a conocer, logrando obtener ventas cada fin de semana.

En un principio, Xilonen no contaba con página oficial, ni siquiera redes sociales, por lo que la publicidad de boca en boca fue la efectiva. Sus amistades, aseveró, han sido clave especial para llegar a más y más personas, escalando a obtener pedidos para fiestas y en fechas especiales como el 15 de septiembre.

Sin embargo, la economía actual trajo consigo inestabilidad en el negocio, bajando las ventas a tal grado de optó por vender desayunos en las calles. Arlet Díaz transitaba por las calles y avenida de Santa María Ahuacatitlán en busca de clientes que probaran sus guisos.

“Muchas veces me quede sin dinero, ya no podía conseguir la misma inversión como para ir generando ganancias y siendo este mi único ingreso fue difícil pero vi que estaba haciendo bien las cosas y ver que mis amistades y los clientes me estaban pidiendo pozole y me seguían pidiendo fue como dije '¡Hazlo!' y el mismo apoyo de la gente me motivo a no rendirme y a raíz de eso decidí seguir, comenzó a fluir más mi cuestión de emprendimiento. Agradezco mucho a esas personas que siempre me motivaron a no rendirme ante mis sueños y mis ganas de crecer, y lograr un negocio”, exclamó la emprendedora.

Xilonen tiene una carreta donde productores y artesanos pueden vender sus productos / Cortesía | Xilonen

Xilonen genera empleos y promueve el emprendimiento

Tras cuatro meses de vender desayunos en la calle, Arlet Díaz decidió buscar un local no sólo por la facilidad que tendría de ofrecer su menú sino también al ser la manera de llegar a más personas, siendo hoy este espacio donde se encuentra todos los días de la semana y donde personas de todo el estado han podido disfrutar del pozole a la leña.

Desde que Xilonen estaba en su casa, Arlet ha contado con el apoyo de dos personas, señalando que este trabajo implica muchas actividades que sola no puede efectuar, por lo que busco ayuda de personas locales, quienes hoy permanecen trabajando en el local pero además de generar empleos es un lugar donde emprendedores morelenses pueden exponer y dar a conocer su mercancía.

Xilonen cuenta con un lugar destinado al emprendimiento, una carreta donde los pequeños productores y artesanos pueden vender sus productos, desde dulces típicos hasta manzanas con chile y brochetas de bombones y mamuts.

“Es apoyar, dar este espacio para que ellos también, como en algún momento me han apoyado, darles ese impulso y darse a conocer un poquito más gracias a la gente que llega al negocio, quienes les pueden hacer pedidos y eso también les ayuda a tener mas trabajo”, precisó Arlet.

El lugar ha dado empleo y apoyo a artesanos / Cortesía | Xilonen

El pozole atrae a los clientes por su sabor

En uno de los 12 pueblos originarios de Cuernavaca, en Santa María Ahuacatitlán, existe un negocio adornado con colores llamativos, totalmente mexicano, que vende pozole a la leña, una receta que te transporta a aquellos momentos donde tus abuelitos o tus papás cocinaban con fogón aquel platillo que no podía faltar en las fiestas y que a la gran mayoría de mexicanos les gusta.

Esta innovación ha traído buenas ventas a Arlet Díaz, quien indicó, sus clientes les han dicho que desde el grano del maíz hasta el sabor del caldo y la carne tienen un toque como a humo, como a la leña, lo cual les gusta mucho, tanto que vecinos de la zona sur del estado han viajado hasta Santa María sólo a probar el pozole.

Arlet decidió cocinar en leña debido a que en su casa tienen un fogón pero también para no gastar tanto dinero en gas, innovando un platillo históricamente conocido a nivel internacional.

Para que el pozole a la leña llegue al plato de los comensales, Arlet Díaz tiene que comprar un día antes todo lo que necesita, siendo su punto de compra el mercado Adolfo López Mateos; llegando a su casa lava el maíz, acción que realiza nuevamente al día siguiente, prende los tres fogones para poner en cada uno tres ollas distintas con sabores diferentes.

Arlet prepara pozole rojo de puerco, blanco de puerco y blanco de pollo. En cada cierto tiempo tiene que checar las ollas para quitarles la grasa, después integra los condimentos como la cebolla y el ajo, lo sazona y al final le echa las hierbas.

Xilonen vende los jueves, sábado y domingo pozole, tacos, gorditas y quesadillas, mientras que los lunes, martes, miércoles y viernes desayunos y comidas a la carta y corrida.

Xilonen lleva en su nombre la historia del país, denominado así por la diosa de la subsistencia, en especial del maíz, principal patrona de la vegetación y por extensión diosa también de la fertilidad.

