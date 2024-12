Posadas y cenas de fin de año dinamizan la economía del sector restaurantero

Las comidas y cenas empresariales, posadas y eventos de fin de año impulsan al sector banquetero en Morelos, generando una importante derrama económica, empleos temporales y la activación de esta industria, que está vinculada con los restaurantes, informó José Alfredo Acosta Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Se estima que en esta temporada los servicios de este tipo se incrementan entre un 15% y más del 60%. Además, hay negocios para los que diciembre es su mes más importante, alcanzando incluso aumentos mucho mayores.

“No ha bajado; al contrario, se incrementa porque la gente nos contrata para sus eventos, en especial los restaurantes. El aumento es de entre un 15% y un 60%, pero en algunos sitios llega casi al 100%”, señaló el presidente de la Canirac en Morelos.

Indicó que la mayoría de los afiliados a esta cámara empresarial cuentan con el servicio de banquetes porque saben que representa un ingreso extra, adicional a las zonas especiales que ofrecen los restaurantes.

Acosta Vázquez agregó que el servicio de banquetes requiere trabajo en equipo, ya que siempre piden apoyo o suman esfuerzos con los empresarios que manejan mobiliario, loza o meseros, aunque también hay quienes tienen ambos negocios.

“Se hace una carta especial, se venden en esta temporada platillos típicos y también se manejan en los banquetes. Buscamos que nuestra economía se mantenga activa”, comentó.

Explicó que los negocios más pequeños no suelen tener temporalmente la capacidad para ofrecer un banquete completo. Sin embargo, el presidente de la Canirac aseguró que, cuando se les presentan estas oportunidades, no las dejan pasar y buscan ayuda en el gremio para no negar el servicio.

Agregó que, así como hay clientes que reservan el servicio o agendan con anticipación, también hay quienes, de forma imprevista, solicitan banquetes. En estos casos, quienes resuelven en su mayoría son las empresas dedicadas exclusivamente a los eventos de este tipo.

Gracias a las reuniones sociales y empresariales, el sector restaurantero se recupera, ya que es una de sus temporadas más altas. Fechas como el Día de las Madres o las graduaciones en verano no dieron los resultados esperados este año.

“Morelos está tomando fuerza en ese ámbito, como las bodas, por ejemplo, y esperamos que sigan llegando cosas positivas”, indicó el presidente.

Morelos tiene reconocimiento en el país por el turismo de bodas o eventos sociales. En este segmento del mercado, los banqueteros y los restaurantes trabajan de manera integrada. Alfredo Acosta señaló que, para la organización de eventos, el beneficio también se refleja en los empresarios que cuentan con salones o jardines de eventos.

Gracias a la coordinación entre ambos sectores, se logra atraer a clientes provenientes de otros estados de la república o incluso de otros países.