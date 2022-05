Población Económicamente Activa aumentó en Morelos: ENOEN

Un ligero incremento en la Población Económicamente Activa (PEA) es el que registró Morelos en el primer trimestre del año, al pasar de 823 mil a 849 mil personas ocupadas, lo que significa un aumento de casi 27 mil personas.

El número de personas ocupadas en actividades secundarias ascendió en 19 mil.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó este lunes los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al trimestre enero a marzo de 2022 para el estado de Morelos.

Con respecto al primer trimestre de 2021, los mayores aumentos se dieron en la industria manufacturera con 16 mil personas ocupadas más.

Los ocupados en micronegocios incrementaron en 17 mil personas, principalmente aquellos que no cuentan con establecimiento para operar, con 25 mil personas más.

La población subocupada pasó de 39 mil personas a 27 mil personas.

La tasa de desocupación pasó de 2% a 1.9% a nivel estatal.

En el primer trimestre de 2022, la PEA, es decir, las personas que en la semana pasada a la entrevista se encontraban ocupadas o desocupadas, fueron 849 mil en el estado de Morelos, 26 mil más que en el mismo periodo del año anterior.

Por sexo, la PEA masculina fue de 506 mil, un aumento de 15 mil personas y la PEA femenina fue de 343 mil, 11 mil más que lo registrado en el primer trimestre de 2021.

En el primer trimestre de 2022, la tasa de participación económica fue de 54.5% de la población en edad para trabajar, cifra superior en 2.1 puntos porcentuales a la del primer trimestre de 2021.

La tasa de participación económica masculina fue de 70.3% y la femenina de 40.9%, cifras superiores en 3 y 1.4 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En el primer trimestre de 2022, la población ocupada, que representa a las personas que trabajaron en la semana anterior a la entrevista o a quienes no trabajaron esa semana, pero mantenían un vínculo laboral con la unidad económica para la que trabajan, representaron 98.1% de la PEA.

La población desocupada, que es aquella que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 1.9% de la PEA. Para los hombres, 98.1% de la PEA estuvieron ocupados y 1.9% desocupados. De la PEA femenina, 98.2% fueron ocupadas y 1.8% desocupadas.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 710 mil personas (45.5% de la población de 15 años y más de edad), 39 mil personas menos que en el primer trimestre de 2021. En su clasificación según sexo, la PNEA de los hombres se ubicó en 214 mil (29.7%), 25 mil menos respecto al mismo periodo del año anterior, y la de las mujeres en 496 mil (59.1%), 14 mil menos en igual periodo.

En el primer trimestre de 2022, la PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 149 mil personas, lo que representa 20.9% de la PNEA.

La PNEA masculina disponible para trabajar fue de 53 mil, que equivale a 24.9% de la PNEA de hombres. En contraste, la PNEA femenina disponible para trabajar fue de 95 mil, cifra que representa el 19.2% de la PNEA de mujeres.

Entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2021, la PNEA disponible para trabajar disminuyó 24 mil personas y la PNEA no disponible para trabajar se redujo en 15 mil personas. Para los hombres, la PNEA disponible y no disponible disminuyeron en 16 mil y 9 mil personas, respectivamente. Para las mujeres, la PNEA disponible y la PNEA no disponible decrecieron en 7 mil y en 6 mil personas, respectivamente.

En el primer trimestre de 2022, la población ocupada en Morelos fue de 833 mil, cifra superior en 27 mil personas, comparada con la del primer trimestre de 2021. La población ocupada de hombres fue de 497 mil, monto mayor en 17 mil y la población ocupada de mujeres fue de 336 mil, 10 mil más en el mismo periodo de comparación.

En el primer trimestre de 2022, la distribución según su posición en la ocupación indica que los trabajadores subordinados y remunerados concentraron 64.8% del total de la población ocupada y los trabajadores por cuenta propia representaron 27.1%. Entre el primer trimestre de 2022 y el de 2021, estos fueron los dos grupos ocupacionales más relevantes y en términos absolutos registraron un aumento de 4 mil y de 10 mil personas, respectivamente.

Durante el primer trimestre de 2022, los porcentajes de trabajadores subordinados y remunerados según sexo fueron de 64.1% en los hombres y de 65.8% en las mujeres, un ascenso de 8 mil hombres y un decremento de 4 mil mujeres respecto al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia representaron 27.3% del total de hombres ocupados y 26.6% de las mujeres, un aumento de 2 mil y 8 mil personas, respectivamente, entre el primer trimestre de 2022 y mismo periodo de 2021.





