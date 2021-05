Plazas comerciales continúan cobrando el estacionamiento

A casi dos años de establecerse en Morelos la gratuidad en estacionamientos de plazas comerciales, la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez, promovente de la iniciativa, acusó que la estrategia no ha podido funcionar, en gran medida por la omisión de las autoridades municipales.

Señaló que como Legislativo hicieron lo que les corresponde, modificar la ley estatal que regula el cobro de los estacionamientos, estableciendo su gratuidad en plazas comerciales a personas que las visiten y comprueben que han consumido algo; pero, a la fecha, aseguró, los ayuntamientos han violado la norma, al ser contados los estacionamientos que cumplen la norma.

“Es una omisión que está haciendo el Ayuntamiento de no hacer cumplir una ley, la ley es muy clara de cómo deben operar los estacionamientos de las plazas públicas, y no entendiendo porque no se hace la clausura de estos establecimientos, no quisiera pensar que es un negocio de los munícipes que por eso no lo hacen”.

El 12 de junio de 2019, el Congreso del estado aprobó reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en materia de estacionamiento para los clientes de fraccionamientos y condominios comerciales y de servicios, a fin de establecer que se les deberán otorgar dos horas gratis sin importar el monto de su consumo y que no se les cobre cuota alguna en caso de boleto perdido.

La reforma también refiere que aunque se concesionara a un tercero la administración del estacionamiento, tenían que dar la gratuidad.

En Cuernavaca, a partir del 25 de julio de 2019, las plazas y centros comerciales tendrían tres meses para ponerse al corriente y cumplir con el nuevo Reglamento de Estacionamientos que obliga la gratuidad en el servicio de estacionamiento de por lo menos una hora, así lo informó Erick Santiago Romero Benítez, secretario de la comuna capitalina, quien además, advirtió, que áreas como Gobernación, Obras Públicas y Licencias de Funcionamiento comenzarían a dar recorridos para verificar su cumplimiento.

En tanto en Cuautla, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Sustentable y Protección Ambiental, detalló a un mes de aprobarse la iniciativa, que el incumplimiento de esta disposición sería considerado una infracción administrativa sancionada por el Bando de Policía y Gobierno municipal.

A dos años de entrar en vigor, los estacionamientos para los clientes de fraccionamientos y condominios comerciales y de servicios, siguen sin respetar las dos horas gratuitas, algunos sólo respetan una hora mientras que otros aunque tardes unos minutos.

Guevara Ramírez exhortó a los presidentes municipales y a sus cabildos cumplir con dicho precepto estatal y ayudar al bolsillo de la ciudadanía, que hoy se está viendo severamente afectado por la pandemia.

“Yo sí hago un llamado a que no se preste a negocios de unos u otros, que dan canujías para que los estacionamientos sigan funcionando de esta manera”, concluyó.