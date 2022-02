[Juntos Crecemos] Plateros de Cuernavaca se adaptan al cambio

Si bien en la actualidad la moda de ciertos productos está en constante cambio, existe uno que ha salido victorioso y se ha mantenido a la vanguardia en el gusto de chicos y grandes; la plata que es un metal que tiene su propio club de fans, quienes lo buscan en cualquier espacio y en cualquier momento aunque fuera en medio de una pandemia global.

México cuenta con diversos centros mineros que, gracias a su explotación, le dan fama mundial, tanto así que se ha posicionado como líder mundial en la producción de plata, por encima de otros productores importantes como China, Perú y Australia. No es sorpresa que en el país existan diversas ciudades que se caracterizan por venderlo y en los mercados de artesanías no pueden faltar.

Cuernavaca encierra en sus calles el mejor clima de todo México, es uno de los destinos preferidos por la población, tanto internacional como nacional, gracias a la historia que guarda pero también a los atractivos turísticos que maneja, como es la Plaza de Artesanías, a un costado del emblemático Palacio de Cortés, que cobija la estatua de José María Morelos y Pavón y alberga tradición y artículos para todos los gustos, entre ellos joyas de plata que han sido el punto fundamental para visitarla.

Aquí, en el tercer local del primer pasillo se ubica un negocio que ha formado parte de su historia, ha sido uno de los fundadores, platería Shalom, que ofrece una amplia variedad de diseños únicos, no sólo en plata sino también en otro tipo de materiales; ofrece venta en mayoreo y menudeo, repara joyería y hace grabados en plumas, anillos, esclavas, dijes, entre muchos más.

Platería Shalom es un negocio familiar que ha pasado de generación en generación, quedando desde hace 21 años en manos de Esteban Sánchez Ramírez; sin embargo, su historia no comienza aquí sino hace aproximadamente 35 años con la madre de Esteban Sánchez.

El comerciante recordó que su padre llegó a la Plaza de Artesanías en los años 70, siendo uno de los primeros vendedores. Su padre estuvo presente en cada uno de los cambios de ubicación que han tenido los artesanos, desde Plaza de Armas hasta el antiguo mercado Benito Juárez, en calle Guerrero y Degollado, regresando nuevamente a donde se situaban originalmente pero ahora en la plaza sur del Palacio de Cortés.

La Plaza de Artesanías en Cuernavaca, -conocida también como Mercado de Artesanías o Mercado de la Plata-, alberga a una docena de artesanos que, por sí solos crean verdaderas piezas de arte a base de plata, barro, cerámica y hasta madera. Su construcción formaba parte del Palacio de Cortés en los años 60, convirtiéndose en la actualidad en un lugar para conocer, disfrutar y comprar artesanías hechas por manos morelenses.

Desde el día uno de su creación, los artesanos de este espacio han tenido que enfrentar grandes retos, reubicación, el sismo del 19 de septiembre de 2017 que ocasionó grandes afectaciones al Palacio de Cortés y ahora la contingencia sanitaria por la llegada del virus del SARS-CoV-2, situaciones que han mermado de manera severa sus ganancias y por ende, su vida.

“Sin importar lo difícil que fue la pandemia, no consideré cerrar porque no tenemos otra opción de trabajo ¿a qué le tiramos? no sabemos hacer otra cosa. Hemos salido adelante con dificultad porque las ventas han estado muy bajas, pero aquí seguimos”, resaltó Esteban Sánchez Ramírez.

Platería Shalom no sólo ofrece joyería de plata sino también de otros materiales con venta de mayoreo y menudeo / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

La Covid-19 echo sal a una herida en recuperación

Oswaldo Cruz lleva cuatro años trabajando en el área de ventas de platería Shalom; el joven confirmó a El Sol de Cuernavaca que antes de las restricciones obligatorias por la pandemia las ventas eran buenas, entre semana se podía observar la presencia de consumidores en los pasillos, aunque el fin de semana las ventas eran mucho mejor, el momento exacto para vender a ciudadanos y visitantes.

No obstante, llegó la emergencia sanitaria y con ella el aislamiento obligatorio que hizo que la Plaza de Artesanías bajara sus cortinas; de un 100 por ciento de ventas que alcanzaban, platería Shalom apenas llegaba a conseguir un 20 por ciento, lo que ocasionó que cerraran un par de locales.

Platería Shalom originalmente contaba con tres locales, terminando con sólo uno, tuvieron que descansar también a trabajadores, de cuatro que eran sólo quedó uno, él, Oswaldo Cruz. Actualmente están en el proceso de abrir nuevamente los tres, estando en un punto en que las ganancias comienzan a mejorar.

Durante casi un año cerraron por completo en un momento donde apenas comenzaban a estabilizarse sus ventas, tras disminuir considerablemente por el sismo del 19 de septiembre de 2017 que provocó fueran reubicados a la prolongación de bulevar Juárez como parte de las recomendaciones de Protección Civil, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Ayuntamiento de Cuernavaca, puesto que la infraestructura y el interior del Palacio de Cortés fueron severamente dañados.

Oswaldo Cruz afirmó que el cierre del Palacio de Cortés fue la razón principal por la que las ventas no eran las esperadas, siendo éste el foco de atracción para que los turistas lleguen hasta los plateros.

A más de cuatro años del siniestro, el Palacio de Cortés sigue cerrado, avanzando poco a poco en los trabajos de reconstrucción.

“Ahorita igual muchos preguntan por el Palacio de Cortés y todavía no pueden acceder, entonces la gente se mueve a otro lugar. Imagínate, nos estamos recuperando del temblor y luego viene lo de la pandemia”.

Otro de los problemas que tuvieron que enfrentar fue el costo de la plata que subió hasta un 120 por ciento, lo cual atribuye el joven comerciante a la pandemia, por lo cual tuvieron que subir los precios de la mercancía; hoy los costos de la plata han disminuido y por ende los precios de platería Shalom.

Tienen accesorios como cadenas, dijes, aretes, anillos y esclavas / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Ventas en línea se vuelven una luz al final del camino

Frente al cierre de sus negocios, platería Shalom optó por vender sus productos en línea y ofrecer su servicio de reparación a domicilio. A algunos de sus clientes les dieron crédito pero ni siquiera con esta modalidad las ventas aumentaron, apenas les alcanzaba para salir adelante.

Sus clientes de años los buscaban para reparar algunas piezas, aprovechando esta oportunidad para comprar una pulsera, un dije, una esclava. “Estuvimos buscando a quién venderle, ofreciendo los servicios”, refirió.

Actualmente y si bien tuvieron que cerrar de forma permanente un local, pretenden retomarlo pero ahora en otro espacio, igual al interior del Mercado de Artesanías en el área de plateros.

A casi dos años de la pandemia, las ventas de platería Shalom no han podido estabilizarse, entre semanas no obtienen nada, básicamente el mercado esta sólo y pese a que los fines de semana suben un poco las ventas, no se comparaba en nada con años anteriores.

Hoy de un 100 por ciento están en un 70 por ciento de ventas con la esperanza de que en el año 2023 puedan estabilizarse, las calles de Cuernavaca se llenen nuevamente de visitantes y la Plaza de Artesanías registre un flujo importante de consumidores.

Platería Shalom se ubica a un costado del Palacio de Cortés en el primer pasillo, tercer local, en el Centro Histórico de Cuernavaca. También puedes encontrarla en las redes sociales bajo el mismo nombre.





