Piden tortilleros subsidios

Tras informar que en el centro de Cuernavaca cinco tortillerías ya cerraron su cortinas y otras 15 en todo el estado tanto por la contingencia sanitaría como por el incremento en el precio de la tonelada de maíz de un 40 por ciento, además de que hay desabasto del grano, pues "lo están escondiendo", el presidente de los industriales de la Masa y la Tortilla, Antonio Vázquez Quezada, expuso que "no vemos claro con los apoyos financieros para nuestro sector" y alertó del riesgo del cierre de muchas más tortillerías por el desabasto y aumento en el precio de la materia prima que es el maíz, por lo que expuso que lo ideal es que el Gobierno los apoyara no solo con créditos sino con maíz subsidiado.

Al ser cuestionado sobre si en los apoyos financieros anunciados por el Gobierno estatal estaba contemplado su sector, Vázquez Quezada dijo: "son prestamos en los cuales yo no veo claro, yo no veo nada", y en el ámbito federal los apoyos son para la gente que está al corriente en el pago de sus impuestos, y que están inscritos en la Secretaría del Trabajo o al Infonavit y a quienes están dando las prestaciones a sus trabajadores y están inscritos en el IMSS, esos tienen derecho a un crédito de 25 mil pesos, como es su caso en lo particular.

Pero en cuanto a un apoyo para el sector de la masa y la tortilla en general, reiteró que sería con grano, con maíz, "porque este es un factor muy importante, es el insumo número uno para la producción de la tortilla y no tenemos ese apoyo", recalcó, "estamos haciendo trámites en la Ciudad de México para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y Diconsa, nos abastezcan de maíz".

Insistió en que el maíz para la industria de la masa y la tortilla, independientemente de que se elevó mucho, está escaso; afirmó que sí hay pero lo están escondiendo, ya que hay desabasto del grano en el estado y en todo el país, y eso es lo más nos preocupante porque estaría obligando al cierre de muchas tortillerías, además de la pandemia y no se ve por ningún lado el apoyo.