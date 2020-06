Pide CCE que Gobierno encauce a la ciudadanía

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, insistió en su llamado a los tres niveles de Gobierno, pero en particular a los municipios y al estado, para que se sienten a dialogar y encaucen a la ciudadanía, así como que tomen las medidas correctivas para contener la pandemia, porque si comienza a haber rebrotes se tendrían que volver a cerrar los negocios y esto los llevaría a un caos económico total.

Adame Jiménez señaló que desde el inicio de la pandemia "manifestamos que urgía una coordinación interestatal donde todos los alcaldes de los municipios se sentaran a dialogar con el Gobernador para que se establecieran las mismas reglas y normas para todos".

Nosotros consideramos que si esto se hubiera hecho así desde el principio entonces sí la cuarentena hubiera sido más efectiva, pero desafortunadamente no se hizo así, hubo descoordinación, los municipios han tomado lo que ellos consideran que son las mejores decisiones y esto ha implicado el hecho, que hoy se refleja cuando Cuautla ya aperturó para sus más de dos mil comercios para que ya puedan abrir, Yautepec esté en el mismo tenor al igual que el municipio de Jiutepec.

Y comentó que falta capacidad para coordinarse y que no hay una iniciativa de tomar la batuta y responsabilizarse en el tenor de poder coordinar a todos los municipios como compete a su actividad principal del Gobierno estatal.

Expuso que son un Estado pequeño donde las repercusiones de lo que se haga o se deje de hacer se padecen de inmediato, porque la movilidad se ve en Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata, donde podría haber mayores consecuencias porque las medidas no han sido uniformes, no han sido específicas para cada uno de los alcaldes, por lo que ahora queda esperar que esto no repercuta y haya un rebrote que más adelante pueda afectar la salud de todos los morelenses.