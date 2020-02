Pelean por ahorro de los profesores

Más de 48 horas cumplió la toma de las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Magisterial (CAPM), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ubicadas en Calle Francisco Leyva en Cuernavaca por parte de quienes se acreditan como integrantes del Consejo de Administración; exigen que la anterior administración esclarezca las finanzas del órgano.

Los manifestantes encabezados por Pedro Herrera Trinidad, quien se acreditó como Presidente del Consejo de Administración de la CAPM, confirmaron que desde el sábado mantiene tomadas las instalaciones ante la falta de transparencia de los recursos que ahí se manejan en deterioro de los socios.

"Es una toma pacífica y cívica en la que estamos reclamando se esclarezca la situación administrativa y jurídica, por eso es que nos vamos a reunir con los socios; un servidor fue electo por los Delegados Socios el 25 de mayo luego del fallecimiento del compañero Pedro Pino, pero al momento de pedirle cuentas a María del Rosario Rodríguez sobre que su familia estaban ocupando puesto de dirección y sobre los sueldos que percibían nos respondió que era información secreta, al insistir se atrincheraron y formaron un Consejo apócrifo supuestamente designaron a una Presidenta".

Te interesa:

En esta disyuntiva, el inconforme aseguró que interpusieron un recurso jurídico ante el Tribunal de Justicia Administrativa y fue así como obtuvieron la "acreditación legal porque ella nunca fue electa conforme a derecho ni por la Asamblea General ni por la Asamblea de Socios, la eligieron en una mesa". Actualmente la Cooperativa tiene 6 mil socios a 22 años de su creación bajo la lucha magisterial del SNTE, pero con estatutos y lineamientos propios.

La Cooperativa enfrenta una cartera vencida de 2 millones de pesos, enfatiza Herrera, "desde el 2016, 2017 y 2018 se tienen adeudos pero este último año no tenemos información sobre el ejercicio de los recursos, no sabemos si ese dinero existe o qué pasó, queremos que se esclarezca".

Dicho faltante ha ocasionado que la Comisión Nacional Bancaria les haya negado el registro, comenta.

"No tenemos un informe, tenemos documentos dentro de los juicios en donde existe un faltante de dinero y no sabemos donde está, les vamos a pedir cuentas, vamos a realizar un auditoria; no podemos señalar que se estén robando el dinero porque no tenemos los documentos pero sí iniciaremos un procedimiento".

Mientras la entrevista transcurría se podía apreciar a personal dentro de las áreas financieras que desde el sábado estaban dentro, a lo que respondió que "ellos han estado subiendo a redes sociales que los tenemos secuestrados pero no es verdad, ellos entran y salen como si nada, incluso tienen una salida independiente".

Afuera de las instalaciones colocaron cartulinas en señal de protesta.