Patrones no pueden amenazar con suspensión salarial por falta de constancia fiscal

Los patrones no pueden amenazar con suspender el salario porque las y los trabajadores no hayan tramitado la constancia fiscal ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). A nombre de la dependencia, Rosa María Higareda Cervantes responsable del SAT en Morelos aseveró que hay intranquilidad entre las y los empleados por esta situación y han manifestado su molestia porque no han podido obtener rápidamente el documento, por eso pidió prudencia a los patrones para que no amenacen de esta manera, porque pueden incurrir en alguna irregularidad.

Recordó que se les pidió constancia a los empleadores porque estará en marcha una nueva factura electrónica versión 4.0 y timbrado de la nómina donde las y los empleados necesitan registrarse con su nombre, RFC y el domicilio fiscal.

Este Jueves 2 de junio, nuevamente hubo aglomeraciones y gran cantidad de personas que urgían tener el documento, por lo que la responsable del SAT detalló que nada tiene que ver la relación fiscal con la laboral por lo tanto habrá amplios horarios para que se pueda obtener está constancia.

El horario de atención es de 9 de la mañana a 16:00 horas de lunes a viernes y se abrirá un horario el sábado 04, 11 y 18 junio en de 9:00 a 16:00 horas.

Pero si el empleado conoce el nombre de la empresa, el RFC y el código postal se obtiene a través de internet en menos de un minuto.

