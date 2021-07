Pandemia obliga a recorte de personal en Jojutla

A raíz de la pandemia por Covid-19, el Ayuntamiento de Jojutla tuvo que realizar recorte de personal, confirmó el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante.

Indicó que lo anterior se debió al gasto no programado en las cuatro jornadas de vacunación, las pruebas de antígenos para detectar el virus y, además, la baja recaudación.

El edil dio a conocer que el estado financiero del municipio no es muy bueno, por lo que prescindirán de los servicios de una parte del personal: "Sé que son familias de trabajadores que han apoyado, pero la verdad no nos damos abasto, y como ejemplo cito los gastos no presupuestados que han tenido que enfrentarse por la contingencia de la pandemia de la Covid-19".

Agregó que para los centros de vacunación les tocó poner la infraestructura, rentar carpas, lonas, sillas, baños, las vallas y darles de desayunar y comer a los encargados.

Son gastos, reiteró, que no estaban contemplados pero se tuvo que ejecutar el presupuesto. Precisó que tan sólo en los cuatro módulos de vacunación se ha erogado alrededor de un millón de pesos; aclaró que todas estas cifras pueden consultarse en la página de trasparencia municipal.

Asimismo, explicó que tampoco se tenían programadas las pruebas rápidas y en eso se gastó una cantidad similar, o sea un millón de pesos, medida que ayudó a aminorar los contagios en Jojutla.

“Eso nos causa problemas en el cierre de año, aún estamos viendo cómo vamos a resolver el pago de aguinaldo; es doloroso pero es necesario que se dé el recorte de personal”, lamentó.

“Con el dolor de mi corazón, porque sé que no es algo que yo quisiera hacer, pero tenemos que hacer un recorte de personal debido a que hay gastos que no estaban considerados, (...) tenemos que asumir esas responsabilidades”, dijo al reconocer que se cubren gastos aun cuando ha bajado la recaudación en el municipio.

Y puntualizó: “Lamento que la gente crea que el gobierno de Jojutla se mantiene con lo que manda la Federación, pero están equivocados, el municipio vive de la recaudación, de lo que pagan del predial, de lo que pagan los comercios, de esos ingresos que entraron en una situación crítica, complicada, porque cada vez es más baja la recaudación; ha disminuido y es entendible y eso nos obliga a tener que despedir personal, no tenemos otra opción más que recortar” reiteró.

Semáforo amarillo no frenará actividades comerciales

Sobre las medidas que implementarán con la vuelta esta semana al semáforo amarillo, Flores Bustamante descartó reducir la actividad comercial, ya que Jojutla depende de ésta y la economía se mueve porque las familias tienen necesidades de llevar el sustento.

Insisitió en que reforzarán los protocolos de seguridad sanitaria: uso de gel antibacterial y cubrebocas; que los negocios respeten las medidas y les pidan a sus clientes cuidarse, así como aislar a quienes no sigan el protocolo.