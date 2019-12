Outsourcing opera entre las sombras

Los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dan cuenta de 402 empresas que prestan servicios de outsourcing, una cifra muy por debajo de las más de 900 que calcula la Confederación Mundial del Empleo, el organismo internacional que representa a la industria de la tercerización.

“Ni son todas las que están ni están todas las que son. Hay un montón de compañías que no están registradas”, dice Jorge Sales, especialista en temas laborales y socio director del Despacho Sales Boyoli, sobre el listado que tiene la STPS y que además da cuenta de que casi un tercio (112) de las empresas se inscribió en este año.

Aunque el crecimiento de registros ante la Secretaría del Trabajo en este 2019 es exponencial, dentro de la industria es marginal.

La Confederación Mundial del Empleo -a la que está afiliada la Asociación Mexicana de Capital Humano y que es reconocida por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- señala que en 2018 había en México más de 900 empresas dedicadas a la tercerización de trabajo, más del doble de las inscritas en el Registro Central de Agencias de Colocación de Trabajadores de la STPS.

Los especialistas consultados por El Sol de México coinciden en que el número total es incierto porque la ley no las obliga a registrarse.

“No es que haya una obligación de registrarse, poca gente se preocupa por formalizar al máximo a su empresa y lo que dice este dato es que la gente no se toma la molestia de buscar certificaciones”, comentó Carlos Ferrán, socio de Ferrán Martínez Abogados Ferrán.

La Ley Federal del Trabajo prevé la figura de la subcontratación, pero no establece una obligación para estas empresas de registrarse ante la Secretaría del Trabajo: “es un dejo de certeza jurídica para el que contrata como para los que son contratados bajo este esquema”.

Jorge Sales atribuyó el incremento en los registros durante este año a la expectativa de cambios importantes en la regulación para este tipo de empresas.

“Podemos ver una inquietud de las empresas que hacen outsourcing puro, como se le conoce en el argot, de estar registradas para obtener una ventaja competitiva comercial (…) Se está preparando el terreno para que estas empresas sean más atractivas en el mercado”, refirió.

A principios de este mes, el Senado pospuso la discusión para el siguiente año de una iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia para regularizar la tercerización del empleo en México.

La iniciativa privada celebró la decisión de los legisladores de abrir en enero el debate para poner orden en este mecanismo y acabar con los “abusos”, aunque cuestionó que esa iniciativa criminalizaba la subcontratación de personal.

El senador Ricardo Monreal, reconoció que el sector privado no es el único que contrata outsourcing, también el gobierno federal. Más de ocho millones de trabajadores fueron subcontratados solamente en el IMSS, dijo el legislador.

Este año, por ejemplo, el gobierno federal entregó seis contratos de outsourcing por más de mil 200 millones de pesos a la empresa We Keep on Moving, que presentó su registró ante la STPS en febrero de 2018.

Entre las empresas que este año decidieron registrarse y obtener la autorización están Human Select; Bar & Barra; La Razón de la Sazón; GIN Group Administrador de Ideas; GIN Group Soluciones Integrales; Significamosempleo.com; Empresarios Infomáticos Visionarios, entre otras.