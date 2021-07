No hay recursos para cubrir deuda con CFE: José Luis Urióstegui

Después de que participó en la reunión con funcionarios de la CFE para analizar deuda histórica del SAPAC, el presidente municipal electo José Luis Urióstegui Salgado, afirmó que los 263 millones de pesos resultan difíciles de pagar en un corto tiempo, pero sí hay disposición por parte de la CFE para que mediante plazos a mediano plazo pueda cubrirse la deuda, además será necesario buscar otras alternativas y evitar que se siga gastando tanta energía eléctrica en el bombeo del agua de los pozos entre muchas otras acciones que se requieren y que en su momento definirá.

Este jueves, previo a un encuentro con grupos de mujeres, el alcalde electo, comentó que fue invitado a una reunión con estos funcionarios de la CFE, para conocer los alcances de la deuda del organismo de agua y el organismo descentralizado, “pero para saber la capacidad de pago que tiene el organismo y los adeudos que se siguen generando por el consumo cotidiano de la energía eléctrica en los pozos”.

Aunque el encuentro no concluyó en nada, confía que en las próximas que habrá se pueda concretar algo en beneficio del organismo, lo importante, agregó es que hay voluntad de parte de la CFE para concretar un convenio a futuro, y también por parte del responsable de la actual administración que prometió seguir pagando hasta el último día de su mandato con la finalidad de no agrandar aún más la deuda.

Por el contrario, “yo plantee que la CFE ayude a SAPAC a mejorar el uso de energía eléctrica y a decirnos en qué horario tiene un mejor costo, por eso, creo que hay disposición de ambas partes, tal vez no sea a corto plazo, porque son adeudos que vienen de cuatro o más años, y no puede cubrir porque los ingresos del SAPAC, no alcanzan a cubrir ni los gastos de operación y menos el consumo de energía eléctrica”.

Urióstegui Salgado, expuso que el momento la deuda asciende a casi 263 millones de pesos, por lo tanto, no hay el recurso para cubrirla.

Como alcalde electo, aclaró que todavía no está en condiciones de tomar las decisiones respecto al tema, porque solo asistió para conocer el tema y contar con la información para cuando llegue el momento de tomar las decisiones el próximo 01 de enero del 2022.