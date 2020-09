No habrá actividades ilegales hacia contribuyentes: AMLO

Ante la propuesta de Miscelánea Fiscal se propone que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) use grabadoras, teléfonos y cámaras para fiscalizar a los contribuyentes en 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá actividades ilegales ni se espiará a nadie.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario afirmó que “no hace falta ir a espiar al pequeño contribuyente”, pues su gobierno busca ser respetuoso de las libertades de la ciudadanía.

“Nosotros no espiamos a nadie, somos respetuosos de las libertades y no vamos a llevar alguna actividad ilegal. Vamos a pedir a Hacienda que lo aclare, pero de lo que pueden estar seguros que es que no habrá aumentos de impuestos”, señaló López Obrador.

Y es que la propuesta de Miscelánea Fiscal para 2021 busca reformar el Código Fiscal de la Federación para que la autoridad fiscal use herramientas como cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros para recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por el fisco.

El planteamiento señala que el personal del SAT que obtenga la información en el domicilio fiscal del contribuyente estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y los datos suministrados, así como la información obtenida en la visita domiciliaria.