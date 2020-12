Negocios afectados por la pandemia serán apoyados

David Padilla Camarena, director Desarrollo Económico de Cuautla, reconoció que el regresar a semáforo naranja será un golpe duro para la economía local, por lo que pidió a los negocios que se están viendo afectados por esta situación, a que acudan a las oficinas de esta dirección para que puedan ser apoyados.

El funcionario dijo que el cambio de semáforo sí podría provocar el cierre definitivo de algunos comercios que estaban recuperándose, de ello que a través de las diferentes direcciones municipales se está haciendo un llamado enérgico a la población a que no bajen la guardia y sigan extremando las precauciones e intensificando las medidas de higiene y del cuidado de la salud.

"Es importante que la población entienda que no se trata de un juego, ya que por unos cuantos que no se cuidan pasan a afectar a un sector que ellos no creen perjudicar, por lo que se tienen que intensificar las acciones preventivas".

Reconoció que la actual situación se ve complicada, pues ya empezaba a fluir el recurso y los comerciantes ya se estaban recuperando, pero nuevamente se viene todo abajo ya que las medidas que se deben de tomar de acuerdo al semáforo naranja, vendrán a perjudicar al sector comercial, pues los negocios no esenciales podrían volver a cerrar.

"Se nos viene un cambio difícil y nuestro compromiso con la población es de apoyarlos, por eso estamos invitando al sector afectado a que se acerque para ver cómo podemos ayudarlos".

Comentó que los más afectados, de darse el cierre de negocio, serán los artesanos, boleros y gente que vive al día, "esperaremos la sesión de cabildo en la que se determinará si se cierran o no los comercios no esenciales".