Morosos generan escasez de agua

Mientras en Zacatepec el 30 por ciento de la población de usuarios cumple con el pago puntual del servicio, el 70 por ciento de morosos no les permite sanar finanzas y evitar cortes de agua.

Se elevó la morosidad en más de 70 por ciento de los usuarios del Sistema de Agua Potable de Zacatepec, advierte el Director Neftalí Sebastián Suazo, quien reconoce que les cortaron el servicio al adeudar tres meses del servicio de energía eléctrica.

Para el director del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Neftalí Sebastián Suazo, el corte de energía eléctrica a los pozos de agua potable que administra, son consecuencia ineludible de las deudas que se arrastran con la Comisión Federal de Electricidad a quien le deben las facturas de los últimos tres o cuatro meses, lo que suma más de 3 millones 374 mil pesos.

Pero advierte se pagó el convenio de pago de la deuda 2019-2020: “tuvimos que pagar 824 mil pesos para cerrar el convenio anterior, llevamos 27 meses pagando este convenio y no se nos ha cortado la luz en este periodo hasta la semana pasada y se han logrado pagar de la deuda más de 7 millones 374 mil pesos".

Pero se deben tres o cuatro meses del servicio de luz de los pozos, pero son más de 13 millones de pesos que adeudan los usuarios de sistema que no pagan sus servicios, y los argumentos son tantos y tan variados pero son a consecuencia de la pandemia; no están trabajando, le cerraron el negocio, los choferes de trasporte que no tienen ingresos porque no hay actividad en la escuela y nos e están haciendo los cortes de agua para evitar complicaciones con la pandemia.

Yo ahorita trabajo más, se tienen que encender más los pozos, porqué con la temporada de calor hay más consumo y más gasto, pero no podemos dar más agua porque eso implica más consumo de energía y la morosidad está en un 70 por ciento de usuarios, y lamentó que se recibió un sistema con muchas deudas, pero en este organismo nada tiene que ver la presidenta municipal, Olivia Ramírez Lamadrid, dijo al rechazar que sea el SAPSZ la caja chica de su administración.