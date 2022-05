"Morelos se recupera de la pandemia; se puede hablar de recuperación económica"

Al encabezar el Encuentro de Franquicias que por segunda ocasión se realiza en Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo confió que con la disminución de los efectos de la pandemia se puede hablar de recuperación económica y puede quedar consolidado el plan de reactivación puesto en marcha en el año 2020 en plena emergencia de salud, además, comienza a notarse las estrategia real a corto, mediano y largo plazo y así pasar a la atracción inversión y financiamientos.

El objetivo, agregó, fue el de generar empleos por medio del consumo solidario.

"Hoy asistimos a la presentación de un nuevo programa para atraer inversiones a través del modelo de franquicias; esta estrategia cumplió con las expectativas que teníamos de ella. Comenzamos el financiamiento con nuevos programas que faciliten la inversión buscamos consolidar el desarrollo y la reactivación del estado. Vamos dejando atrás los efectos que nos dejó la pandemia. Nuestro reconocimiento a las empresas morelenses que participaron y que respondieron a esta iniciativa, con ello se consolidan como empresas responsables y exitosas".

El mandatario estatal resaltó que los verdaderos ganadores en esta pandemia son los empresarios morelenses que nunca se rindieron.

"Siempre he dicho que el que tiene ganas de hacer mejor las cosas se compromete para ser mejor mejor empresario, es parte del querer y el poder, siempre he dicho que el que quiere puede, siempre he dicho, que cuando tenemos ganas de trabajar y hacer las cosas mejor, se puede, todo está en la mente (sic)".