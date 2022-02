Morelos Rinde Cuentas llama a reducir nómina en SAPAC

El investigador de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas, aseguró que las autoridades seguramente se quedaron cortas sobre los números que encontraron sobre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), por eso deberán realizar una auditoría más actualizada porque la advertencia de malos manejos lo hicieron desde hace varios años.

Asimismo, consideró que las autoridades municipales deben de realizar una limpieza de personal, porque aún se deroga más del 50 por ciento de los ingresos al pago de nómina.

Si bien aseguró el investigador no todas las irregularidades se la pueden atribuir a la pasada administración municipal, que no hizo mucho por tratar de subsanar las deficiencias.

"Por lo tanto, si se quiere llegar a la verdad y sobre todo poner en un orden administrativo al agua, invitó al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, a continuar con las denuncias por corrupción en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado", explicó.

Si bien es cierto que los abusos que ha enfrentado ese organismo no son nuevos, es en la administración que concluyó el mes de diciembre pasado la que no hizo mucho por remediar algo que en su oportunidad como investigadores señalaron puntualmente, que era el eventual quebranto del organismo y más recientemente con el Consejo Ciudadano de Morelos.

“Es un tema que se debe revisar y seguir tomando acciones, no hemos iniciado auditorias, lo estamos revisando y tenemos que platicar, pero desde hace dos años ya habíamos presentado denuncias, no sabemos cómo van pero sí se debe dar continuidad a esas revisiones”, dijo.

Expuso que en su momento ellos como organizaciones detectaron que dentro de los proveedores del organismo existían empresas fantasmas a las que se les pagaba puntualmente y no así a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sumado a la contratación de empresas y no hay resultados e información de qué realizaron, incluso hubo una supuesta compra de materiales a empresas de Puebla, pero resultó que los propietarios era información de personas con discapacidad que fueron usadas para hacer esas contrataciones. Había cantidades de hasta 13 millones de pesos y había otras que incluso fueron liquidadas después de que le vendieron al SAPAC, no se volvió a saber de ellas.





