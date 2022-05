Mercadito Verde espera reactivar la economía

Cada domingo, en los últimos meses tras la pandemia, el Mercadito Verde recibe alrededor de dos mil 500 visitantes, y es que en el sitio pueden encontrar desde verduras, frutas recién cosechadas, fertilizantes amigables con el medioambiente, mieles, chocolates, plantas, piezas de barro, prendas de vestir bordadas, entre muchos otros productos a precios accesibles.

“A partir de resultados de encuestas que realizamos con ellos por ejemplo, edición con edición hemos tenido un promedio de ingresos cercanos a los 150 mil pesos, ahorita están viendo menos expositores de nuestra capacidad real pero poco a poco con el avance de los procesos de vacunación y la pandemia lo permita, podamos tener nuestro mercadito de manera normal, nosotros seguimos teniendo las mismas medidas sanitarias”, destacó Samuel Puebla Román, Jefe del Departamento de la Dirección de Uso y Manejo Sustentable de la Comisión Estatal de Biodiversidad.

También compartió que en la edición número 83 del Mercadito Verde Morelos son 73 expositores que se dieron cita en el Parque Barranca de Chapultepec al oriente de la ciudad de Cuernavaca, y quienes intentan rescatar dicho programa que tiene ya una antigüedad de nueve años.

“Vienen de diferentes localidades, desde la parte metropolitana, tenemos gente de Hueyapan, Huitizilac, de todos los municipios del estado tenemos representación en el Mercadito. Tenemos seis categorías, como arte y diseño local que son artesanías que dan una técnica a partir de los productos que elaboran; si bajamos más está la categoría de orgánicos y agroecológicos que es toda la parte de hortalizas, frutas, verduras, flores de ornato, semillas, y demás”.

Otra sección es de productos locales como salsas, mermeladas, botanas; existe también una categoría de consumo inmediato que son los alimentos que buscan “recuperar” el conocimiento de la cocina morelense combinada con alternativas veganas, vegetarianas a partir de alimentos hechos a base de plantas.

“Por ejemplo, está el grupo de los hongueros, que se dedican al ecoturismo tlahuica, ellos aprovechan el hongo silvestre que nace de manera natural en Morelos, tenemos cerca de 51 especies de hongos comestibles, se comparte el conocimiento de que no todo es champiñón, sino es un sinfín de especies que también se comen”.

El horario del mercadito es de 10:00 a 17:00 horas, y la próxima edición es el domingo 5 de junio, en el marco del aniversario número nueve del proyecto. La entrada es gratuita.

Chocolates sin azúcar

“Si eres maestro/docente ven por tu chocolate gratis, hoy en tu día felicidades”, se lee en el anuncio colocado en el local de Arturo Nepomuceno Linares, productor de chocolate artesanal de Coatetelco, quien se colocó este domingo en la edición 83 del Mercadito Verde para ofrecer sus productos que no tiene azúcar a fin de contribuir en la prevención de enfermedades crónicas.

Relata que en el marco del Día del Maestro decidió compartir sus productos con quienes desarrollan esta profesión, tan solo en las primeras horas de la mañana habían llegado siete docentes, pero tres de ellos no llevaban credencial por lo que no pudieron acreditar, pues Arturo cuenta que este es el único requisito, “algunos no traen su credencial cosa que no deberían porque hoy es su día, y se les quiere reconocer su labor”.

El cacao con el que él trabaja proviene de Tabasco, ya que el clima de Morelos no permite que dicho producto se coseche, "éste se tuesta en comal de barro a la leña, se muele junto con la canela y el azúcar”.

“De allá de donde vengo el cacao se utiliza como una invitación, allá no hay una invitación impresa, sino que cuando alguien tiene un evento social la persona que va a realizarlo tiene que llevar chocolate hecho por ellos mismos, mi abuela Epifania me enseño a hacerlo y mi empresa se llama Chocolates Pifas, tiene la misión de crear productos saludables libres de azúcar”.

Además de chocolates en barra, también crean cremas de cacao, cacahuate y avellana sin azúcar, cacao tostado, “mi abuela no me deja usar ni gas ni aluminio”, agrega en la plática.

Arturo cuenta que fueron sus ahorros los que lo salvaron durante la suspensión de este tipo de programas y ahora que se han retomado participan en cada uno de las expo-ventas a las que son invitados con el fin de reactivar su empresa.

Huertos familiares son fuente de ingresos

Campesinos de Hueyapan cuentan que la manzana, el durazno y el aguacate, son los principales productos que han tenido caídas en cuanto a la producción durante los últimos años, y que se acentúo con la pandemia por Covid-19, siendo esto una de las principales razones por las que han pasado de sembrar grandes hectáreas, a solo unos metros de tierras.

“Por el clima porque cuando llueve a veces graniza y eso perjudica la fruta, y ahí es cuando ya no lo traemos. La manzana, el durazno, el aguacate se afecta por el granizo”.

Evangelina Ariza González responde que de su negocio dependen al menos 12 familias y que buscan recuperar las enormes pérdidas que tuvieron tras la suspensión de muchas actividades, principalmente la comercialización de sus productos en tianguis y mercados.

“Antes la pandemia vendíamos un poco más, traíamos un poco más y se acababa, y hoy traemos y a veces se regresa como por el 60 por ciento”, cuenta al participar en el Mercadito Verde Morelos en el Parque Barranca Chapultepec de Cuernavaca.

Las frutas y verduras que ofrece Evangelina se observan frescas y limpias, responde que porque ellos "no usan químicos, ni venenos”, para cosecharlas, lo que le da un plus a la hora de ofrecerlas a sus clientes. Además de manzanas, también ofrece limones, guayabas, lechuga, zarzamoras, peras, ciruelas, rábanos, por citar algunas.