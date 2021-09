[Juntos Crecemos] Marquesitas: una delicia traída desde Yucatán

La pandemia de Covid-19 ocasionó el cierre y la quiebra de cientos de negocios en el estado, pero hubo algunos que lograron no sólo sobrevivir sino también posicionarse en el gusto de los morelenses.

Este fue el caso de Marquesita, Waffles & Coffee, que al ofrecer un concepto innovador, de pies a cabeza, en Cuernavaca ha mantenido buenas ganancias y hasta clientes de otros municipios y estados. Se arriesgaron a hacer cosas nuevas, solventando una necesidad de mercado, ofertando un producto único desde el momento de su preparación.

Arriesgarse a emprender un negocio, en especial en plena emergencia sanitaria, puede resultar complicado para muchas personas, pero no así para Ariel Flores Ávila, quien tuvo la idea de crear Marquesita, waffles & coffee gracias a su pareja, quien le propuso que vendieran este postre yucateco en Morelos pero en una combi convertida en food truck, idea novedosa en el estado.

Decidieron manejar su negocio como un food truck evitando lidiar con las rentas y con la posibilidad de moverse a donde quisieran, no estar pegados a un solo sitio sino hasta poder recorrer la ciudad y la misma entidad.

Marquesita, waffles & coffee abrió sus puertas en febrero de 2020, dándose a conocer en el Carnaval de Yautepec, posteriormente y al incrementar las medidas de aislamiento, decidieron pararlo, arrancando nuevamente motores en junio de 2020, primero sobre Subida Chalma y a partir de diciembre del año pasado en avenida Ávila Camacho, frente a una conocida farmacia, desde ahí no han parado.

El chef, Ariel Flores Ávila, explicó que si bien en Morelos ya se contaba con negocios con el mismo giro, no eran tan conocidos, por lo cual decidieron emprenderlo ofreciendo su propia versión, agregándole el toque morelense, es decir, las marquesitas son más pequeñas que las tradicionales, la galleta es más crocante, lo que la hace más rica y es un poco más rellena.

Si te preguntas qué son las marquesitas, es un postre originario de Mérida, Yucatán que nació hace 91 años. Consiste en una crepa enrollada como un taco, con relleno de distintos sabores y queso edam, también conocido como queso bola. Tradicionalmente se vende en plazas, parques y calles.

Estas marquesitas tiene un sabor diferente y original gracias a la masa que ha desarrollado el chef Ariel / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

“Afortunadamente fue una muy buena decisión, a pesar de la pandemia el negocio ha tenido bastante movimiento. Empezamos con un poco de reparto, de servicio a domicilio y eso nos ayudó un poco. No iniciamos aquí, iniciamos en otra ubicación pero en diciembre de 2020 nos movimos a Ávila Camacho y de aquí no nos hemos movido y nos ha ido bastante bien”.

Si bien en Subida Chalma, dijo, había movimiento, no se compara con el flujo que registran en Ávila Camacho, al ser una novedad la marquesita que en sí es la combi modificada como cocina, aunque sus clientes prefieren comprar los postres para llevar.

“Muchas de las personas que ya nos conocen saben que hay días que está cargado el trabajo entonces nos hablan, nos piden el tiempo y lo recogen. Es un producto que se hace todo al momento y por eso es tardado y más porque hay gente que pide de 10 a 12 y hay que tener un poco de paciencia aunque trabajemos, en ocasiones, con dos y hasta cuatro planchas”.

Ariel Flores Ávila indicó que esperaban las ventas fueran lentas por la misma situación que se vivió; sin embargo, las ventas se han mantenido muy buenas, todos los días están trabajando, ya que la misma demanda los orilló a abrir Marquesita, waffles & coffee de lunes a sábado, en lugar de miércoles a sábado, como estaban laborando.

El miedo porque no pudiera funcionar nunca nubló a los emprendedores debido a que el no contar con un local y dinero para la renta no los frenó, y si no funcionaba no pasaba nada, solo guardaban la combi y esperaban otra temporada, como ocurrió los primeros meses que iniciaron el negocio.

“Afortunadamente pegó de una manera bastante buena y tenemos muchísimos clientes, muchísimos seguidores, gente de muchos municipios que vienen hasta acá a probarlo y aquí seguimos”.

Están ubicados en avenida Ávila Camacho, S/N, colonia La Pradera, de lunes a sábado de 18:00 a 22:00 horas / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

El trampolín de las redes sociales

Facebook e Instagram han sido las mejores plataformas para llegar a diferentes tipos de comensales morelenses y hasta de otros países, ya que ahí comparten el menú de los productos, información del negocio y promociones. Tanto en Facebook como en Instagram se encuentran como Marquesita, waffles & coffee.

“Si buscas marquesitas en Google aparecemos inmediatamente, llama mucha la atención la combi y dicen ‘vamos para allá’. Viene gente de Temixco, Cuautla, Santa María, incluso de Puebla, gente que viene de paso y buscan algo y lo encuentran, y vienen por la novedad de conocer el negocio, prueban nuestros productos y les gustan”.

Marquesita, waffles & coffee oferta el food truck consentido en Cuernavaca, es el referente callejero yucateco más acertado y sumamente cumplidor.

“Los que nos dedicamos a los alimentos sabemos que para ofrecer un buen servicio debes tener un buen equipo, la inversión de la camioneta no es baja, si te puedes dar cuenta todo en el interior es de acero inoxidable, y buscamos hacer un negocio que cumpla con todas las reglas que estipula Protección Civil, el Ayuntamiento y demás, para no tener broncas. Sí es caro pero es redituable, es una inversión que si no te sirve en esta esquina, te mueves a otra o te cambias de estado, no es como tener un local que dices ‘chin ya no funciona y lo cierro’ o ‘ya me está comiendo la renta’, si no te funciona aquí te mueves y te puede funcionar aquí y en otro lado, y esa es la ventaja de tener un negocio móvil”.