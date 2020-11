Margina el Buen Fin a pequeños comercios de Cuautla

El director de Desarrollo Económico de Cuautla, David Padilla Camarena, reconoció que son los micro y pequeños negocios los que no se benefician con el programa el Buen Fin, ya que a diferencia de las grandes empresas ellos no pueden ofrecer los mismos descuentos. En ese sentido, dijo que se está buscando la forma de apoyarlos para que también saquen algún provecho estos días.

El Buen Fin, a decir de las autoridades, tiene como objetivo reactivar la economía de los mexicanos, fomentar el consumo y mejorar la calidad de vidas de las familias; sin embargo, los beneficios no son para todos, ya que son las grandes empresas quienes siempre salen ganando, mientras que los negocios pequeños, al no ofrecer grandes promociones, no son tan visitados.

Aunque se ha dicho que la mayoría de las ofertas no son reales, pues en las grandes tiendas, principalmente, desde una o dos semanas antes suben el precio de sus productos para que los días del Buen Fin, con el descuento que le ponen, queden al mismo precio que antes y no haya pérdida para ellos. Padilla Camarena reconoció que en Cuautla son pocos los pequeños negocios que se benefician, "eso es porque las grandes empresas ofrecen pagos en crédito y pueden dar más descuentos, mientras que los pequeños no pueden hacer eso, no saldrían las cuentas".

En ese sentido, dijo que por parte de la dirección de Desarrollo Económico se están buscando las formas y herramientas para apoyar a esos negocios que no se benefician en estas fechas, cuando se pone en marcha el programa Buen Fin.

"Por eso estamos pidiendo a los ciudadanos a que apoyen el comercio local, tal vez no tenga grandes descuentos pero hacen el esfuerzo para poder competir, pues también necesitan vender".

En esta ocasión, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, el Buen Fin 2020 se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre para evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de la población.