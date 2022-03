Los precios del huevo y el pollo siguen aumentando

El precio del huevo y el pollo siguen incrementando desde que inició el año, reportaron comerciantes del mercado Adolfo López Mateos, en la capital de Morelos.

Asimismo, comerciantes de mercados de Cuautla reportan que productos como el limón, cebolla, calabaza, chayote, entre otros, durante este mes han registrado un aumento del 30 por ciento.

Precisaron que esto ha provocado una baja en sus ventas y que los consumidores ya no compran por kilos, si no por pieza, al manifestar que no pueden costear los precios en los que actualmente se comercializan. Esperan que pronto puedan ir a la baja los costos de frutas y verduras para que puedan mejorar sus ventas

En un recorrido realizado por la nave comercial se pudo constatar que varios productos de la canasta básica sigue en aumento, lo que ha afectado no solo a los clientes sino también a los comerciantes, porque han invertido más y sus ventas han bajado aún más.

Alejandro Schulz, de la pollería La Vencedora, confirmó que el precio del pollo se ha incrementado; primero lo atribuyó a la pandemia y ahora por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Recordó que en diciembre y principios de enero el kilo de pechuga se encontraba en 80 pesos y ahora está en100 pesos, cuando normalmente su precio se mantiene bajo en enero, febrero y suele incrementarse en Semana Santa.

Indicó que este aumento de precio les afecta considerablemente porque llegan menos clientes o compran menos cantidad; sin embargo, los dueños de restaurantes o de fondas ya no acuden porque se les hace muy caro. En su caso las ventas han bajado en un 50 por ciento y esperan que el precio del poloo aumente aún más.

Además, creen que conforme se acerque la Semana Santa será más difícil surtirse del producto, tan solo el domingo le recortaron sus productos, los productores les dijeron que no había suficiente pollo en las granjas.

En otras pollerías del mercado la pechuga se encuentra en 95 pesos, en la mayoría de los locales el kilo del pollo entero está en 60 pesos, la pierna en 60 y las alas en 80 pesos.

Otro producto de la canasta básica que se ha encarecido es el huevo, pues el mes pasado estaba entre 60 y 65 pesos la tapa del huevo; actualmente, al interior de la nave del mercado se encuentra en 70 pesos.

Mientras que en las bodegas que se encuentran en los alrededores del mercado la tapa de huevo está en 75 pesos.

La molestia de los comerciantes del interior del mercado ALM es que las bodegas que se encuentran afuera den más caro, al ver esos precios los clientes ya no quieren entrar y muchos se van porque piensan que ellos dan ese mismo precio.

El limón se mantiene en 75 pesos y en algunos puestos lo más barato es 60 pesos; mientras que la cebolla, a decir de las amas de casa, está muy cara: 24 pesos la chica y en 45 pesos el kilo de cebolla grande.

Mientras que el jitomate ha mostrado una baja en su precio, el grande en 12 pesos, inclusive algunos puestos lo tiene en menos de 10 pesos.

Otro producto que mantiene su precio es el aguacate en 45 pesos el kilo y el tomate en 12 pesos.