Locales en el mercado de Jojutla cierran por crisis económica

Ante la severa crisis que se arrastra y que ha golpeado duro el bolsillo de todos, en Jojutla estiman que el 5 por ciento de los locatarios del mercado Benito Juárez cerraron sus negocios, así lo dio a conocer el representante de este sector, Alejandro Alvear Morales, quien manifiesta que están en busca de estrategias para que el consumidor siga acudiendo a este mercado.

Ahora comerciantes y consumidores enfrentan otro severo problema como es el alza de los precios de todos los productos, “está golpeando mucho en los bolsillos de cada ciudadano, de cada comerciante, aunque esto no es específico de Jojutla, es una crisis mundial”, dijo al lamentar que todo está subiendo pero los sueldos no.

Alejando Alvear agregó: “Tenemos que buscar una estrategia para que el consumidor no se quede sin adquirir los productos, que no deje de venir al mercado” dijo al reconocer que buscaran el apoyo del gobierno municipal, “en días venideros tendremos que sentarnos con el presidente municipal, para ver qué posibles hay de que nos sigan apoyando”.

Todo ha subido, y como ejemplo citó que un bulto de cebolla que le costaba 200 a 300 ahorita está en 800 pesos, al igual que todo lo que es verduras, abarrotes, huevo e incluso el frijol.

"Los comerciantes tenemos que buscar la mejor forma de seguir trabajando, desgraciadamente varios locales han cerrado porque no pueden con las deudas que adquirieron desde la pandemia, por eso la apremiante necesidad de buscar la ayuda del presidente municipal".

Reconoció que de los 480 locatarios de este mercado ha cerrado un 5 por ciento "y lamentablemente esto puede crecer si no ponemos atención y si no tenemos la ayuda, y con el cierre de cada local se genera desempleo, que se suma al que dejó la pandemia de comerciantes y empresas que no volvieron a abrir".

A unos días de celebrar los 52 años de actividades de este mercado que se celebran el 14 de agosto, el comerciante reconoció que será el gobierno de Jojutla que preside Juan Ángel Flores Bustamante quien absorba los gastos de este festejo en favor de todos los consumidores que los han honrado con su preferencia.

