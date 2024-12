Llegada del Atlante a Zacatepec reactivará la economía de la región

Mauricio Puente Quevedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Jojutla, manifestó que con la llegada del Club Atlante al estadio Coruco "Díaz" de Zacatepec, se espera un repunte económico en la zona.

De acuerdo con Puente Quevedo, con la llegada de este equipo de futbol a Zacatepec, se abre una puerta más a las posibilidades de una mejora para el comercio local.

Destacó que, por lo menos cada 15 días se vería una reactivación en diversos rubros, principalmente en el deportivo, y es que, por muchos años los negocios fueron olvidados con la falta de un equipo de futbol.

Hoy en día no sólo ha sido el anuncio del Atlante, también se han realizado varios conciertos en el 'Coruco' que han dejado también una buena derrama económica

Puente Quevedo

Aunque advirtió que: "Quizá no sea como el Zacatepec, y quién sabe qué tanto puede afectar que no lleve el nombre del equipo de los cañeros", ya que comentó hubo otros equipos que no logran un arraigo con la afición.

No obstante, Puente Quevedo no descartó que la afición de Ciudad de México asista a Zacatepec: "No sabemos qué respuesta vaya a tener, pero de entrada será un gran atractivo para la gente de la región".

Por último, el líder de la Canaco Jojutla confió en que la llegada del Club Atlante sea un preámbulo para algo más grande, para un proyecto más ambicioso que involucre y beneficie a las pequeñas y medianas empresas de la zona sur.