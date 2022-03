Llegada de visitantes a los balnearios sigue al alza

Gracias a la temporada de calor, el número de visitantes que llega al balneario ejidal El Almeal, ha ido en aumento, por lo que se planea realizar un operativo de seguridad sanitaria con el fin de evitar contagios de Covid-19 durante la temporada vacacional de Semana Santa, pues se espera que la cantidad de bañistas crezca más del 50 por ciento, así lo informó Mauricio Rodríguez Pineda, presidente del comisariado ejidal de Cuautla.

El entrevistado afirmó que en los últimos fines de semana los visitantes al balneario ha sido evidente, debido a que en clima en la región oriente ha aumentado y esto genera que los meses de marzo, abril y mayo sean los mejores para los que trabajan en estos lugares y ofrecen servicios turísticos.

Detalló que durante los dos últimos fines de semana, el arribo de visitantes ha incrementado en promedio entre 200 y 300 personas que cada día de viernes, sábado y domingo entran al balneario, sin embargo también se han incrementado las medidas sanitarias, pues el presidente del ejido de Cuautla afirma que se sigue solicitando a las personas que acudan con el cubrebocas, que utilicen el gel antibacterial y que busquen mantener la sana distancia durante el mayor tiempo posible.

Para la temporada vacacional de semana santa, señaló que se espera la visita de bañistas tanto de Morelos, como de Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, Toluca e incluso Guerrero, por lo que se planea implementar un operativo sanitario especial de servicio para los visitantes el cual consiste en tener elementos salvavidas en todas las albercas, elementos de seguridad en las áreas comunes, tener cuidadores de carros de manera permanente así como tratar de mantener las medidas sanitarias entre las personas.

“Seguimos aplicando las medidas de higiene en el balneario. A pesar del semáforo verde, Protección Civil y el área de Salud nos está revisando de manera permanente por lo que todos los días hacemos varias fumigaciones en el balneario una a las 7:00 am, otra a las 10:00 y la cantidad de personas nos lo permite, igual por la tarde entre 12:00 y 1:00 pm, no me quisiera adelantar pero va pintando bien la cosa ”.









