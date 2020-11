Llama la Codusef a cuidar el manejo de tarjetas bancarias

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Codusef) en Morelos exhortó a los usuarios de tarjetas de crédito y debito a extremar precauciones en el manejo y cuidado de éstas y con su información financiera para no seguir siendo víctimas de "Fraudes Financieros Cibernéticos", pues de enero a octubre se han registrado 726 quejas por consumos no reconocidos, 377 por disposición de efectivo en cajeros automáticos no reconocidos y 270 quejas por cargos no reconocidos, informó Carlos Flores Hernández, asesor de educación financiera.

Los consumos no reconocidos tanto en tarjetas de crédito y débito se cometen a través de delitos conocidos como “carding”, que es el tráfico de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y otra información personal en línea, consiste en acceder ilegalmente a los datos de una tarjeta que puede ser de débito o crédito, como son las claves de la parte trasera del plástico.

Señaló que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cajeros automáticos son los sitios más inseguros para la población, por lo que en la entiedad se tiene registrada una afectación al cliente por tres millones 726 mil 645 pesos por disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el titular.

Destacó Carlos Flores que ninguna institución financiera realiza llamadas para obtener información sensible de los clientes, por lo que recomendó no hacer caso a estas llamadas y comunicarse al banco para reportarla.

Si requieren interponer alguna reclamación ingresa a www.condusef.gob.mx, al portal de queja electrónica, chat en línea, así como al centro de atención telefónica 55 53 400 999, 800 999 80 80.

