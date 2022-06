¿La propina es obligatoria en negocios de Cuernavaca?

Algunos restaurantes, bares y antros en Cuernavaca cobran el servicio en las cuentas un porcentaje de propina sin aviso al consumidor, incluso meseros, molestos, llegan a hacer reclamos.

En México, la propina no es obligatoria, así lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 10.

En un recorrido por restaurantes de Cuernavaca, algunos trabajadores señalaron que es justo que los clientes otorguen este beneficio por el servicio recibido.

"Es justo que los clientes nos den el 10 por ciento mínimo de propina, porque se les está dando el servicio... Nos quitan el 6 porciento de la propina que nos dan para darles a los que están en cocina", opinó Iván, un joven de 19 años y trabajador de un restaurante bar del centro de Cuernavaca.

Otros afirman que su sueldo base no es del todo suficiente, pues en el caso de Francisco Javier, de 36 años, tiene que pagar cien pesos de taxi todos los días, incluso le toca "poner" cuando hay mesas que no dejan propina.

"Cuando no dejan propina yo de mi bolsa debo poner el porcentaje que me piden, a veces me va bien otras me toca poner", expuso Francisco, mesero desde hace siete años en diferentes lugares.

En tanto, clientes cuestionados al respecto comentaron que son pocos los lugares que piden consumo mínimo y exigen el pago de propina, sin embargo no están del todo extintos.

"Nos pasó con unos amigos en un bar que en la cuenta ya venía incluido el servicio, la verdad solo vi el total y hasta después noté que después del IVA venía el cobro del servicio ", dijo Arely joven de 25 años.

Profeco aclara que la propina es una "gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor”.

Además, dicha práctica puede denunciarse por los afectados enviando un mensaje privado a través de su Twitter o Facebook oficial, así como al correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx, o bien al teléfono 5555688722.

Para realizar la denuncia deberás incluir los siguientes datos del establecimiento:

Nombre o razón social y domicilio completo (número, calle, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal).







