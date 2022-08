La manita de gato a Cuernavaca que costó más de 100 mdp

El gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu fue uno de los que más ha invertido en la remodelación del Centro Histórico de Cuernavaca.

Tan solo en Plaza de Armas invirtió poco más de 49 millones de pesos y en la calle Ricardo Linares más de 10 millones de pesos; sin embargo, a pocos años de su intervención no lucen en condiciones deseables: los accesorios han sido vandalizados, las luminarias no sirven, en algunas partes el piso está levantado o en otras hasta resbaloso, lo cual ha generado varios accidentes.

El 14 de septiembre de 2016, el perredista Graco Ramírez inauguró la rehabilitada Plaza de Armas General Emiliano Zapata, cuyo costo fue de 49 millones de pesos. La obra fue severamente cuestionada por la sociedad civil organizada, como la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, en su momento encabezada por Gerardo Becerra Chávez-Hita, quien denunció un costo más elevado a lo proyectado.

Y es que el 14 de noviembre de 2014 la Secretaría de Obras Públicas del Estado publicó la convocatoria número 14 para la licitación de dicho proyecto; en diciembre de ese mismo año la adjudicó de manera directa a la empresa Course S.A. de C.V. por 48 millones 81 mil 143 pesos y 312 centavos.

El 28 de junio de 2016 la misma dependencia emitió el resultado de una licitación pública bajo la modalidad de precio alzado, por un costo de 58 millones 749 mil 998 pesos con 79 centavos, dando un total de 106 millones de pesos.

La inauguración se hizo de noche porque se encendió el nuevo sistema de iluminación. En su momento la secretaria de Obras, Patricia N, informó que se instaló una tira de iluminación con 54 piezas; 16 luminarias, 66 piezas de reflectores para árboles, 101 postes de luz indirecta y 29 postes tipo 1900.

Se supone que sería una plaza incluyente y se colocaron rampas, barandales, línea guía y señalamientos con escritura Braille; no obstante, hoy en día algunas de estas marcaciones ya ni existen o no se distinguen.

Si uno recorre la plaza se puede apreciar el deterioro del lugar, pese a que por lo menos permaneció un año cerrada al público por la pandemia por Covid-19. Además, no todas las luminarias sirven, algunos postes colocados alrededor ya fueron dañados y el piso luce deteriorado.

En su rehabilitación se contaba con 141 árboles, de estos 21 nuevos y se colocaron 12 variedades de plantas, buscando una armonía. Actualmente se aprecia que se han ido plantando otro tipo de plantas, muchas secas o en mal estado, aun cuando hay personal para dar mantenimiento todos los días al lugar.

Las bancas colocadas frente a Plaza de Armas, justo en la banqueta del Centro Comercial Las Plazas, están en pésimas condiciones, muchas de ellas acaparadas por comerciantes ambulantes, sin contar con el mal aspecto que genera la basura que existe en el lugar.

Críticas y bolas metálicas

Otra obra que incluyó el rescate del Centro Histórico de Cuernavaca fue la calle Ricardo Linares, intervención que fue severamente criticada porque justo en dicha vialidad se encuentra el hotel y restaurante Las Mañanitas, al cual se relacionaba con el exmandatario Graco Ramírez.

Pero no sólo eso generó críticas, sino también las bolas metálicas de color negro instaladas en esa calle y otras más en los alrededores del Calvario.

Tanto personajes políticos como de la sociedad pidieron explicar el sentido de esos accesorios y al día de hoy, por ejemplo, no hay ninguna manifestación o protesta que pase por esas calles y no las vandalice. De hecho, recientemente fueron pintadas las que se ubican sobre Ricardo Linares, mientras que las de Avenida Morelos y alrededores de la Iglesia del Calvario no han recibido mantenimiento.

La iluminación led que se instaló en esta calle no sirve al cien por ciento; incluso algunas fueron arrancadas y el piso de las banquetas también está deteriorado en ciertas zonas. Esta obra tuvo un costo de 10 millones 827 mil pesos. Se inició el 4 de agosto de 2014 y fue entregada en diciembre del mismo año.

Patricia N, entonces titular de Obras Públicas y quien actualmente enfrenta un proceso por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, dijo que la remodelación incluyó además la restitución de tuberías, postes de luz de 150 watts, la construcción de bóvedas subterráneas para la colocación de un transformador y la instalación de bolas metálicas para seguridad de peatones.

Voz populi

En un recorrido realizado se cuestionó a los transeúntes sobre el estado actual de las vialidades que fueron intervenidas en el proyecto integral de Plaza de Armas. La mayoría coincidió en que fue exagerada la inversión, quedando en evidencia la mala calidad de los materiales.

Algunos recordaron que tras los primeros meses en que inauguraron las obras se veía muy bien. Era un Centro Histórico atractivo, pero la falta de mantenimiento echó a la basura la millonaria inversión; además, coincidieron que al deterioro se le suma la presencia de mucha basura en las calles y alrededores de Plaza de Armas y Jardín Juárez.

Otras calles intervenidas fueron Comonfort, Rayón y Matamoros, las cuales también se han ido deteriorando y muchos elementos de iluminación y postes han sido dañados.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!