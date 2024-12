PAN: Ley de Ingresos 2025 de Cuernavaca, sin cambios en tablas catastrales

El dictamen del proyecto de la Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca, no considera nuevas tablas catastrales, por lo que ciudadanos pueden estar tranquilos, aseguró el coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Daniel Martínez Terrazas.

En días pasados el alcalde capitalino José Luis Urióstegui Salgado declaró que para el próximo año, toda vez que se encuentren su segundo período ante el Ayuntamiento, buscaría actualizar las tablas de valores catastrales, ya que no han sido modificadas desde el 2007.

Daniel Martínez señaló, sin embargo, que el proyecto de Ley de Ingresos 2025 que presentó el Ayuntamiento de Cuernavaca no contempla una modificación de las tablas de valores catastrales., “yo personalmente he estado en comunicación con el alcalde José Luis Urióstegui y no las metieron”.

Indicó que si bien Cuernavaca requiere un tema de mejora regulatoria , “ hay terrenos como en Acapatzingo que les cobran a las personas como si vivieran en Tabachines (residencial), en Santa María les cobran como si vivieran en Rancho Cortés; primero se debe de actualizar eso, y después las tablas catastrales”.

Sin embargo, indicó que el alcalde capitalino comentó que en caso de haber una actualización, se buscaría no golpear a los bolsillos de los ciudadanos, y se pueda dar de manera progresiva y pasará tiempo para que suceda.

El legislador panista llamó a los ciudadanos de Cuernavaca estar tranquilos, por la que Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 no contempla incrementos, puesto tras una pandemia no existen las condiciones para presentar una actualización en las tablas.

Asimismo, Martínez Terrazas celebró que el 95 por ciento de los Ayuntamientos de la entidad no incrementaron sus tarifas en los impuestos, y solo el caso de Tepoztlán están realizando unas modificaciones en cuanto a los impuestos que tiene que ver con el sector turismo y hoteles.

“Nosotros celebramos que los municipios hayan respaldado la propuesta de no incrementar, y más en la base, los únicos impuestos que dos o tres municipios están incrementando respecto a las personas que tiene el poder adquisitivo de venir un fin de semana a pasar vacaciones o días feriados al estado”, finalizó.