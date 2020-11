La inversión privada en el estado se ha detenido

La inversión en obra pública ha disminuido hasta 75 por ciento y la inversión privada se ha detenido, aseguró Enrique Viveros Mora, presiente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos A.C. Señaló que la pandemia los ha puesto en una condición crítica, sin embargo, los ingenieros civiles están dispuestos a apoyar la reactivación económica actuando responsablemente.

“Queremos que el gobierno aproveche el capital humano que existe en las escuelas de ingeniería civil y los ingenieros civiles que ya tenemos mucho tiempo trabajando en esto”, expresó.

Enrique Viveros señaló que la inversión pública ha sido muy pequeña respecto a otros años; “ha sido muy tardía, empezó a fluir algo de obra después de julio, agosto, setiembre, peo no ha sido suficiente”, dijo.

Señaló que empresarios no cuentan con capital, y aún así no bajan la guardia, y con el Gobierno del Estado no quieren un divorcio, ni choque, sino más bien necesitan unirse.

Aseguró que la inversión pública disminuyó en un 75 por ciento, y al inversión privada se ha detenido porque las políticas públicas financieras hacen que los inversionistas se retraigan.

Asimismo, dijo que han tenido acercamiento con el gobierno y han llamado a la unidad por el desarrollo de Morelos.