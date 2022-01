La inestabilidad en el precio de gas afecta los hogares

Durante septiembre y octubre pasado, el precio del gas alcanzó un aumento máximo de hasta dos pesos por litro y esto provocó que el tanque de 20 kilos rebasara los 510 pesos, mientras que el de 30 se colocara hasta los 770 pesos.

Sin embargo, al cierre de 2021 y a principios de este año el precio se redujo, pero ha estado muy inestable pues el tanque de 20 kilos ha llegado a costar 408 pesos y el de 30 hasta 670 pesos, aunque el costo varía por municipio y la compañía que lo vende.

“El precio del gas cada semana está variando, es decir se están haciendo cambios ya sea que sube o baje. Y ha sido constante, cada semana cambia ya sea para subir o bajar pero tiene una constante actualización. Bajó bastante para como estaba en septiembre y octubre”, afirmó Noé Jiménez Gerente de la empresa Hidro Gas en el Estado de Morelos, quien comentó que se espera que el precio se estabilice.

Para las amas de casa las reducciones han sido benéficas, pues haber pagado el tanque más chico hasta en 510 pesos significó un duro golpe a la economía, pues muchos hogares tuvieron que hacer más con menos en medio de la pandemia que provocó el alza de otros productos, como algunos de la canasta básica.

“La semana pasada estuvo a un precio y después a otro, cada vez que llamamos al gas preguntamos en cuánto está para que no nos agarre en curva. Analizando cada semana sube y baja, está inestable, no se puede decir con certeza que el gas se mantendrá a un precio”, afirmó la señora Edith, residente del municipio de Jiutepec que ocupa el gas para la comida y el baño, pues no cuenta con recursos para adquirir un calentador solar.

Sobre este tema, el presidente de la Asociación de Panaderos Artesanales en Cuernavaca, Jorge Hernández García, afirmó que “para nosotros el precio del gas bajó unos centavos en esta primera semana de enero, digamos que se mantuvo y bajó unos 12 centavos por litro”, por lo que mencionó que las consecuencias siguen siendo las mismas, es decir, costos más elevados en su producción.

Y sobre el proyecto “Gas Bienestar” que el Gobierno Federal anunció en 2021, para apoyar a las familias mexicanas con precios más accesibles, los ciudadanos en Morelos ya no tienen expectativas, pues lo único que la mayoría pretende es que durante este 2022 ya no se eleve el precio del gas y se mantenga como en estos últimos meses ha sucedido; para ellos ese sería un gran apoyo a la economía de los negocios y al bolsillo de las familias.