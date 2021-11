La economía de Morelos no está creciendo: Sánchez Purón

Durante el segundo trimestre del año, Morelos reportó una variación de más 16.1 por ciento en su economía, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Este estudio reveló que las actividades primarias como la agricultura, tuvieron una baja de menos 3.7 puntos porcentuales, pero destacó que las actividades secundarias como la industria, reportaron un aumento de 24.5 por ciento, mientras que las terciarias, como el turismo, registraron un aumento de 14.1 por ciento.

En base a estos números, la secretaria de Economía y Trabajo (SEyT), Ana Cecilia Rodríguez, se aventuró a decir que la economía creció en el estado, pero con las bajas que se reportaron en la pandemia el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) opinó lo contrario.

“Yo no lo llamaría crecimiento sino una recuperación del 16.1 por ciento, cosa que nos alienta mucho porque quiere decir que nos estamos recuperando de una manera muy dinámica, pero hay que mantener esa recuperación”, dijo Antonio Sánchez Purón, presidente del CCE.

Los datos durante la pandemia muestran que durante el primer trimestre del 2020 la economía en Morelos cayó 4.1 por ciento; en el segundo, 24.2 por ciento; en el tercero, 11.1 por ciento y en el cuarto, 8.1 por ciento. Mientras que durante los primeros tres meses de este 2021 la actividad económica bajó 6.1 por ciento.

Es decir, que todo lo que se perdió en esos 15 meses no puede recuperarse en un solo mes para decir que Morelos está creciendo "sino más bien apenas se está recuperando".

“El ejemplo es muy claro, Morelos cayó de ocho pisos de altura y apenas se han recuperado dos, entonces si es importante seguir subiendo las escaleras aunque sabemos que no es solo un factor interno sino también externo e internacional, ya que nos seguimos regiendo por factores como el precio del petróleo”. Algunos de los pasos hacia delante que ha dado el sector empresarial no estuvieron acompañados por la autoridad, pues si bien los créditos fueron un gran apoyo, faltaron otros incentivos como los fiscales para que muchos negocios no cerraran definitivamente.

Sin embargo, desctacó que las actividades como el puente vacacional de Día de Muertos fue una gran ayuda, ya que se obtuvieron buenos resultados.

En este sentido, estimó que en caso de que las condiciones sean las adecuadas, como que Morelos siga en verde, la recuperación económica seguirá avanzando hasta llegar al flujo que se tenía a principios del 2020 y a partir de ahí, ahora si poder hablar de un crecimiento económico.