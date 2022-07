La artesanía detrás de los "amigurumis"

La artesana Susana Álvarez tuvo que sacar adelante a sus dos hijos, además de apoyar a su esposo cuando fue despedido el año pasado debido a la pandemia, por lo que decidió emprender con la creación de muñecos tejidos a mano, pero lamenta que la gente pida bajar los costos de sus creaciones sin saber todo el trabajo que hay detrás.

Destaca que realizar los "amigurumis", como normalmente se les conoce, es todo un reto debido a la dedicación que ponen en ellos, ya que puede hacer cualquier personaje, incluso plantas y personas.

Las horas de trabajo van a variar en los detalles, ya que Susana se toma el tiempo necesario en hacer su trabajo lo más perfecto y parecido posible a lo que sus clientes piden.

“Es triste que se les hagan caros mis trabajos cuando yo me he llegado a tardar hasta una semana completa, noche y día, haciendo una figura, no hay una igual que otra, todas son diferentes”.

Tiene figuras que van desde los 80 pesos y se pueden llegar a elevar hasta los mil pesos debido a los detalles, largo y ancho del muñeco.

Susana asegura que aprendió este oficio gracias a las clases adicionales que tomaba durante sus estudios en secundaria, los cuales sin saber le servirían para su futuro.

Menciona que al emprender su negocio estaba llena de dudas e incertidumbres, pues ya no contaría con la seguridad económica que le ofrecía un empleo formal, pero su edad ya no era tan atractiva para las vacantes que había, por lo que decidió emprender con “Bordados, Tejidos y Manualidades Sueli”. Al no contar con una tienda física y trabajar desde casa, Susana aprovecha las redes sociales para promocionar sus trabajos, los cuales son 100 por ciento personalizados.

En México, de los 4.9 millones de establecimientos que había en el año 2020, un millón 010 mil 857 establecimientos cerraron sus puertas definitivamente, dejando a empleados sin trabajo y sin ingreso, anunció el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 (EDN).

