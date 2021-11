[Juntos Crecemos] Tras una larga espera vuelven las fiestas

Emprender un negocio nunca es sencillo y sostenerlo en medio de una crisis sanitaria y económica es todavía más complicado, pero Zaide Angulo Guzmán demuestra día con día que las ganas, perseverancia y gusto por lo que hace pueden contra cualquier adversidad, sacando provecho de cualquier circunstancia.

En Cuernavaca existe una zona que te transporta a un lugar lleno de color y totalmente llamativo, donde encontrarás un regalo para aquel ser especial, hablamos de la avenida de las flores y globos que se ubica en la entrada de avenida Atlacomulco, colonia Acapantzingo, pasando el parque El Farolito.

El local 18 alberga a Arcoíris, todo para tu fiesta, que ofrece cada temporada los mejores globos, platos, velas y vasos para que tengan una fiesta única llena de magia; su fuerte es el diseño de globos personalizados, los cuales son creados conforme a las ideas de sus clientes y de la misma Zaide, son hechos a mano y al momento, lo que garantiza su duración para todo tipo de evento.

Desde hace dos años, Arcoíris ha estado presente en esa ocasión especial. Zaide Angulo tuvo la idea de poner este negocio que ha generado miles de sonrisas y suspiros como un ingreso extra, ya que el sueldo de su empleo de base no le alcanzaba, por lo cual decidió emprender contra viento y marea, bajas y altas ventas, como ha sido la pandemia.

Optó por este giro de fiestas al observar una necesidad de mercado, puesto que si bien se encuentra en una zona muy competitiva, hay clientes para todos, ofreciendo calidad y autenticidad; además de que le queda justo enfrente de su trabajo.

“Me decidí por este giro porque engloba todo lo relacionado a cuando tienes una reunión familiar, quieres dar algún detallito o algo así. Sí es un negocio sustentable porque del diario estoy vendiendo que un globo, tres globos, dependiendo, es un giro que al final sí da”.

En exclusiva para El Sol de Cuernavaca, expresó que si bien el año pasado no bajó sus cortinas debido a que Protección Civil no se lo notificó, como a otros comercios, sus ventas lograron llegar apenas al 40 por ciento. Las calles estaban vacías, Cuernavaca se convirtió en una ciudad fantasma y las fiestas y reuniones quedaron en el olvido, provocando para Arcoíris un severo problema económico, en especial cuando no podían vender algo que la gente no conocía o tal vez no necesitaba en ese momento.

El sector de fiestas ha sido uno de los más perjudicados por la llegada del SARS-CoV-2, pues derivado de la prohibición de eventos sociales no hubo clientela a quien ofrecer sus productos.

En general, de acuerdo a la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas (ECOVID-IE), el 93.2 por ciento de las empresas encuestadas, entre ellas de comercios y servicios, registró al menos un tipo de afectación debido a la contingencia sanitaria. La mayor afectación fue la disminución de los ingresos, con 91.3 por ciento.

Esto le ocurrió a Zaide Angulo, a pesar cumplir con las regulaciones de distanciamiento social, el uso de mascarillas, la desinfección y limpieza constante del lugar de trabajo, y frente al riesgo constante de poner en riesgo su vida, se mantuvo al pie del cañón en espera de algún cliente.

“Sí hubo una disminución de ventas porque no hubo contacto con otras personas, muchos se aislaron sin fiestas ni eventos. Mis ganancias se redujeron como un 40 por ciento el año pasado, a la fecha han subido porque todo está volviendo a la normalidad”.

La comerciante señaló que otro de los grandes retos fue conseguir nueva mercancía, particularmente los globos debido a que muchos canales de comunicación se mantuvieron cerrados por las medidas de aislamiento obligatorio. Los artículos de Arcoíris son traslados de otros estados y en ciertos casos se los llevan algunos proveedores, pero aún así fue difícil obtenerlos.

La venta en línea ha estado presente desde el día uno que Zaide abrió su negocio, pero al contrario de cómo ocurrió con muchos negocios, para Arcoíris no fue una opción de venta, “todavía está agarrando el ritmo, tal vez si no hubiera estado la pandemia todo esto hubiera sido más fluido y ya nos hubiéramos posicionado en este medio”.

A pesar de que este año las actividades económicas han comenzando a avanzar, las bajas ventas ocasionaron que hace aproximadamente tres meses Zaide pensara en cerrar definitivamente este negocio de artículos para fiestas, al referir que el cierre de las escuelas también afectó a sus ganancias, al ser un giro que se utiliza mucho para eventos escolares o regalar algún detalle a alguna amiga, amigo, pareja o docente.

Sin embargo, esto no se concretó en primer lugar por la necesidad de salir adelante, combinado con la perseverancia, “lo mismo que estamos aplicando todos actualmente, aguantar solamente”.

El sector de fiestas ha sido muy perjudicado debido al Covid-19, pues la prohibición de eventos sociales los dejó sin clientes / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Pandemia, toda una etapa para más aprendizaje

Zaide Angulo Guzmán manifestó que la pandemia de Covid-19 ha sido una etapa de mucho aprendizaje y de conocer su negocio, le enseñó a ser cuidadosa sobre la mercancía que compra, evitar los excesos y solo adquirir productos que realmente se están vendiendo y son solicitados por sus clientes, “surtir solo lo que demande el cliente”.

Sus temporadas consideradas como buenas son el 14 de febrero y el 10 de mayo, que este año tuvo más afluencia el Día del Amor y la Amistad; ofrece promociones y diseños únicos para atraer a sus clientes, ya que el englobado que hace puede incluir cualquier tipo de regalo que deseen.

Al permanecer Morelos en color amarillo del semáforo epidemiológico las fiestas y cualquier tipo de evento multitudinario esta permitido, pero siempre y cuando se respete el escudo de la salud, lo que ha traído consigo que las ganancias de Arcoíris comiencen a aumentar.

Para Zaide Angulo dedicarse a la venta de globos personalizados ha sido una labor de mucho trabajo pero sobre todo, placer, al tener una fascinación por este tipo de detalles que atrae a los cuernavacenses.

Arcoíris ofrece todo tipo de globos desde globo burbuja personalizado con lo que el cliente pida, así como otros tipos de englobado donde se mete un peluche, carteras u otro regalo. Se sitúa en avenida Atlacomulco #18, Acapantzingo, en Cuernavaca, Morelos, de 9:00 a 20:30 horas de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 15:30 horas; los domingos llegan a abrir pero solo si hay pedidos.