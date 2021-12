[Juntos Crecemos] Navidad en el mercado Lomas de la Selva

En Cuernavaca existen ocho mercados periféricos, entre ellos el mercado Lomas de la Selva, donde año con año se instalan dos tianguis de temporada, Día de Muertos y Navidad. Si bien es una tradición para los cuernavacenses y turistas visitarlo, la pandemia vino a reducir de manera drástica sus ventas, quedándose con mucha mercancía que por lo menos este año pueden ofrecer.

Desde el 12 de octubre hasta el 25 de diciembre, comerciantes del mercado Lomas de la Selva dividen su jornada laboral, manteniendo, en un primer plano, sus negocios dentro del mismo y también sacando a flote su local en el tianguis que se instala en el área de estacionamiento, con un horario de 8:00 a 20:00 horas y a veces hasta más tiempo con la esperanza y deseo de que sus ventas puedan mejorar.

Los comerciantes son puntuales, a las ocho ya se encuentran listos para recibir a la clientela que, de forma anual, se hace presente en esta zona para comprar su decoración de Día de Muertos y Navidad. Del 20 de noviembre al 25 de diciembre en el tianguis puedes encontrar desde luces multicolores, guirnaldas, moños, canastos, escarcha, nacimientos, piñatas, heno, hasta colaciones para las posadas, entre muchos otros más.

Dentro del tianguis, que es sumamente llamativo, se ubica el local de Miguel Ángel Bahena Resendiz, quien desde hace 38 años se dedica al comercio, siendo hoy secretario general de la Unión de Comerciantes del mercado Lomas de la Selva, aquí cuenta con un negocio de comida.

El prestador de servicios recordó a El Sol de Cuernavaca que el tianguis tiene cerca de 22 años de existencia, naciendo ante una necesidad que era atraer mayor clientela al mercado, lo cual les ayudó bastante, tanto así que han logrado posicionarse como uno de los principales polos de la economía en la entidad morelense.

“Sí nos ayudó bastante aunque actualmente perdamos un poco de espacio en el estacionamiento por la puesta del tianguis, pero se ve reflejado en el atractivo de estar viniendo a consumir este tipo de productos que son bendecidos en esta temporada”.

2020, año de aprendizajes

El año pasado, a pesar de que Morelos se encontraba en color naranja del semáforo epidemiológico, el tianguis de Día de Muertos y Navidad se pudo colocar, aunque eso sí respetando cada una de las medidas sanitarias, pero el hecho de poder abrir no garantizó que tuvieran buenas ventas, disminuyendo en un 30 por ciento.

En 2020, afirmó, las ventas registradas no fueron nada comparadas a las que venían registrando históricamente, atribuyéndolo al miedo que sentía todavía gran parte de la población debido a que los contagios se mantenían a la alza y era inminente la llegada de una tercera ola de Covid-19.

El mercado Lomas de la Selva obtuvo una reducción de ingresos de un 50 a 60 por ciento de ventas en relación a otros años, agregando las consecuencias de la emergencia sanitaria que redujeron entre un 20 a 30 por ciento sus ganancias, “entonces sí puedo confirmar que se ha visto, nos hemos visto, un poco afectados pero no nos podemos quejar porque hemos tenido para ir subsistiendo dentro del mercado”.

Pero no todo han sido pérdidas, ya que a decir del comerciante, la llegada del virus del SARS-CoV-2 le ha traído aprendizajes en cuanto al manejo de su negocio, por ejemplo, para este año programó sus ventas con tiempo, siendo cauteloso en la compra de productos que solamente se adquieran más, evitando productos que sabe no tienen tanta fama o no son tan buscados, a efecto de no tener que guardar o evitar mermas dentro del comercio.

El año pasado se quedó con producto, pero esta situación la consideró un beneficio a corto plazo, puesto que si los clientes buscan algo en específico y algún artículo subió de precio, ya cuenta con un pequeño stock sin afectar su bolsillo.

“Ahorita debemos tener más conciencia sobre el gasto que vamos a hacer porque no hay mucha certidumbre. Todos sabemos que en enero empieza una situación natural de baja de ventas entonces a veces trae consigo una crisis por la falta de capital que anda circulando y los aumentos en el precio de los productos, entonces sí tenemos que llevar con un poco de tacto los gastos de esta temporada dentro del negocio”.

El incremento en el costo de mercancía es un problema que Miguel Ángel Bahena Resendiz ha tenido que enfrentar, explicó que debido a que grandes empresas quitaron mucha mano de obra en la mayoría de los productos, sus precios se elevaron bastante, lo cual al final es una cadena que sí les afecta porque cuando llega al comprador final, si considera que es muy caro, se llevará uno cuando antes tal vez eran dos, tres o hasta más.

Los comerciantes estarán ofreciendo sus productos decembrinos hasta el 25 de diciembre / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca

Invitan a visitar los mercados municipales

Si quieres encontrar productos 100 por ciento mexicanos, Bahena Resendiz invitó a los morelenses y visitantes a acercarse no sólo al mercado Lomas de la Selva sino también a los otras centrales de abasto en la entidad y claro, en la ciudad, señalando que son el distribuidor primario de los productos que se producen en el país, entonces si apoyan el comercio mexicano y regional están apoyando a la gente del mismo estado, quedándose el capital aquí, lo que se necesita con urgencia.

“El dinero se queda aquí, aquí se gasta, situación que no nos favorece con las empresas transnacionales porque esos son capitales que salen del país a invertirse en otro lado y no se mueven dentro del mismo país, esa es la diferencia, por lo tanto yo invitaría a la gente a que se acerque a los mercados públicos y compren aquí”.

El comerciante mantiene la esperanza de que este 2021 la gente asista, guardando las medidas sanitarias, pero que sí obtengan mayores ganancias para que el siguiente año sea más llevadero.

El tianguis fue fundado por más de 45 comerciantes que tenían un espacio pero por situaciones personales han ido dejando de atender su negocio y lo han perdido, aunando a eso, el hecho de que existan muchas condicionantes para colocarse, como es el hecho de garantizar que será un espacio bien explotado, han dado paso a que hoy esté conformado sólo por casi 13 locatarios que ejercen el comercio de temporada.

Anteriormente el tianguis navideño se mantenía abierto del 20 de noviembre hasta el 6 de enero; sin embargo, los cambios en el sector comercial, como ha sido el Buen Fin, trajeron consigo que ahora se pongan hasta el 25 de diciembre, en especial cuando a partir de esta fecha las ventas empiezan a disminuir, al pasar su principal fecha de venta, Navidad.

A pocos días de instalarse, las ventas han iniciado un poco flojas, pero espera que poco a poco esta situación vaya mejorando, “no nos podemos quejar porque es parte de aprender a hacer un negocio”.

El tianguis navideño del mercado Lomas de la Selva se encuentra abierto de 8:00 a 20:00 horas, aunque en ciertas ocasiones llegan a cerrar hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo, en tanto el mercado tiene un horario de 7:30 a 17:00 horas.

El tianguis navideño ha logrado posicionarse como uno de los principales polos de la economía en Morelos / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca





