[Juntos Crecemos] Anavrin: un bazar de artesanías locales

Comprar productos a artesanos locales no sólo es una moda. Hoy en día se ha convertido en parte de la rutina diaria de las y los cuernavacenses, así como visitantes, generando una cadena de desarrollo económico y consumo para la misma ciudad.

Este interés y deseo por fomentar el consumo local y apoyar así a los pequeños artesanos y productores, no solo de Morelos sino también de otras entidades, fue lo que impulsó a Fernando García Vidal y Verónica Farfán a poner el bazar Anavrin que ofrece artículos únicos para todos los gustos a bajo costo, pero sobre todo hechos 100 por ciento mexicanos.

En el corazón de Cuernavaca, específicamente en calle Comonfort, se ubica Anavrin, tienda donde podrás encontrar ropa y accesorios para dama, maquillaje, accesorios para mascota, botellas, alimentos, libros, antigüedades, productos orgánicos, joyería fina, libretas pintadas con acuarela, cerámica pintada y más.

Fernando García Vidal explicó que la creación de Anavrin nació al observar el funcionamiento de diversos colectivos, teniendo la oportunidad de rentar el local donde hoy se encuentran, la idea, al final, fue aventurarse.

Iniciaron el 1 de febrero de 2021, cuando la reapertura de algunos negocios iniciaba, luego de varios meses de mantenerse cerrados por las medidas de aislamiento obligatorio; vieron el potencial de tener su propio local, confiando en que por su ubicación podría funcionar como un colectivo, adecuando un espacio para la exposición de productos de diferentes artesanos de Cuernavaca y de otros estados, como Guerrero.

“Nos aventuramos, quisimos realizar la inversión del dinero que teníamos y ver cómo funciona”.

Emprender en un momento donde la pandemia de Covid-19 seguía presente podría considerarse arriesgado, pero para Fernando García Vidal y Verónica Farfán no fue impedimento para cumplir una meta, abriendo el bazar con los mejores deseos de saber que podía funcionar, en especial al contar con diferentes marcas, lo que hoy ha traído consigo que nunca concluyan un día en ceros, siempre venden algo.

Para prepararse y abrir las puertas del bazar Anavrin, la joven pareja efectúo un estudio de campo verificando en cuánto estaban los precios de los colectivos anteriores, partiendo por ofrecer productos mucho más baratos que todos los demás, precisamente porque era una tienda nueva y con el objetivo, entre otras cosas, que los artesanos se sumaran a su proyecto.

“Muchas veces aunque tu marca sea conocida, si el lugar donde vas a vender no es conocido, no te va a servir de mucho y por eso quisimos iniciar con precios bajos o por debajo de lo que ofrece el mercado para los artesanos y productores locales y, digo, vamos ya un año y el local va bastante bien, y pese a la economía que se tiene actualmente, que es relativamente baja a lo que se venía manejando en situaciones anteriores, estamos teniendo buenas ventas”.

García Vidal consideró que la reapertura de los negocios en el estado, aunado a la llegada de las vacunas contra la Covid-19, fueron benéficos para Anavrin debido a que la ciudadanía salía más segura a la calle para comprar y adquirir diversos productos, no solo los esenciales.

Atribuyen su éxito, en parte, a la inversión para que la tienda sea atractiva y bonita / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca

Diversidad en los productos, una atracción en pandemia

Desde el primer mes que abrieron sus puertas, Anavrin recibió buenas ventas, mismas que se mantienen actualmente; iniciaron con un 50 por ciento y hoy, a casi un año de abrir el bazar, están entre 90 a 100 por ciento de ventas gracias al apoyo de los artesanos y productores que siguen acompañándolos en este camino, que han confiado y respaldado su proyecto.

El empresario Fernando García Vidal aseveró que la diversidad que manejan es lo que ha atraído a los consumidores y los ha posicionado, ya que dejando de lado el hecho de que estos productos estén de moda o no, observan el interés de la ciudadanía por apoyar el comercio local, que es el atractivo principal.

“Muchas personas están apoyando el comercio local, lo que se hace a mano y eso ha despegado el local, tenemos cosas hechas a mano y por artesanos locales”.

El éxito de la tienda lo atribuyó a dos puntos: primero el hecho de contar con catálogo amplio de productos, los cuales pueden ser para todo tipo de ocasión, y otra cosa la inversión que hicieron para que la tienda sea atractiva y bonita, que llame la atención por sus muebles, plantas y adornos que te cobijan y te dan seguridad; la imagen de la tienda y la imagen que da cada uno de los productos que venden ha posicionado a bazar Anavrin entre el gusto del público.

Crece el número de los colectivos

Anavrin Comonfort se dio a conocer entre los artesanos y productores a través de redes sociales. Iniciaron preguntando en grupos quiénes vendían productos en específico, mandándoles fotos de cómo era el lugar para sumarlos a él. Esto provocó que poco a poco la tienda fuera conocida entre sector comercial, tardando solo dos meses en estar llena de artículos.

Cuernavaca es una de las ciudades con mayor número de colectivos, no solo en las calles como en el Centro Histórico sino que ya están ubicando en plazas comerciales. Un colectivo es un grupo de artesanos o productores que se unen para vender sus productos; Anavrin hasta cuenta con artesanos de Taxco, Guerrero, que venden joyería de oro y plata.

Fernando García Vidal reconoció que invertir siempre da miedo y la incertidumbre esta a flor de piel ante la incógnita de si podrás o no recuperar tu dinero; sin embargo, dejó en claro que no cambiaría por nada esta decisión que tomó en conjunto con su pareja, trasladando dinero ahorrado en un negocio hecho y derecho que hoy les está trayendo muchas satisfacciones y no solo a ellos, también a sus proveedores.

“El consejo que les daría a los que quieran poner un negocio es siéntate y ve qué puedes hacer con ese dinero, ya que muchas veces dices que tienes tanto dinero pero con él no puedes comprar una casa, no puedes comprar un coche relativamente bueno, no puedes comprar un terreno, tendrías que pedir un préstamo al banco y pedir un préstamo en estos tiempos es como echarte la soga al cuello, entonces hay que invertirlo y aventarnos, es como echar la moneda al aire y gracias a Dios funcionó”.

Anavrin Comonfort integra alrededor de 34 personas y se ubica en calle Comonfort, entre calle Rayón y Lerdo de Tejada. Cuenta con un horario de atención de lunes a domingo de 10:30 a 19:00 horas; en redes sociales se encuentran bajo el mismo nombre, siendo Instagram donde manejan mayor contenido.

Anavrin está en calle Comonfort, de lunes a domingo de 10:30 a 19:00 horas / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca





