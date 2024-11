Jojutla aún enfrenta laudo laboral de 12 millones de pesos: Edil

El edil de Jojutla, Alan Martínez García informó que el Ayuntamiento sigue enfrentando un laudo laboral de 12 millones de pesos, que proviene de una demanda de un extrabajador del Municipio.

"Estamos todavía en buscando defender al Municipio de un laudo de más de una década que se arrastra", mencionó Martínez García.

Y agregó: "Queremos pagarlo, no estamos cuidando el dinero personal, estamos cuidando el dinero que va en beneficio con obras y servicios... es lo que nos está obligando a no desistir en la lucha y buscar la forma de que esto sea más justo, que sea más correcto, que no se perjudique al municipio".

Además de este laudo laboral, el edil reconoció que no es la única demanda laboral que se está atendiendo, sino que hay otras que también están revisando. Sin embargo reiteró que ese laudo millonario lo están analizando de manera particular, ya que les causa preocupación.

"Ya se retomaron las actividades en las áreas de los poderes judicial y estamos esperando a ver qué pasa y estamos buscando la forma de defender los intereses del municipio y evitar un problema mayor", dijo Martínez García.