Invertirá Procivac mas de 30 mdp en planta tratadora

Por medio del Fideicomiso de Competitividad y de Fomento al Empleo (Fidecomp), Procivac invertirá este año más de 30 millones de pesos en la modernización de la planta tratadora de aguas residuales Eccaiv, de este parque industrial, para cumplir con las nuevas y más enérgicas normas impuestas por la Comisión Nacional del Agua y seguir logrando más del 90 por ciento de eficiencia, informó el presidente de estos organismos Ricardo De Vecci Armella.

El presidente de Procivac y Eccaciv explicó que la tecnología cambia y por ello con esta se imponen normas más estrictas en este caso en el tratamiento de aguas residuales, que se habrán de dar a conocer parte de la Comisión Nacional de Agua en tres o cuatro meses, pero con un plazo muy corto para cumplirlas.

Por ello destacó que desde el pasado mes de diciembre en Eccavic se iniciaron los trabajos de modernización e instalación de la nueva tecnología, pero expuso que los más de 30 millones de pesos se consiguieron por medio del Fidecomp, para no reflejar los costos de esta inversión en los 108 socios, porque la planta de tratamiento no se maneja como negocio, no tiene utilidades de ahí que si se cobrara esta inversión a los asociados, estos tendrían que reflejarla en sus costos de producción, serían menos competitivos o tendrían que reducir su planta laboral, y eso recalcó es lo que no queremos.

Por otra parte aseveró que a la fecha Eccaciv venía operando con estandares de calidad y eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales que son a razón de 165 a 200 litros por segundo, con un 90 y 95 por ciento de eficiencia, que son de las más altas que se tienen registradas por las autoridades en este tipo de plantas en el país.

Pero con la nueva tecnología, resalto Ricardo De Vecci se espera llegar a un 98 por ciento de limpieza en el tratamiento del agua residual, para seguir siendo de los mejores en el cumplimiento de estas normas, por ello insistió en que los trabajos de modernización iniciaron desde el mes de diciembre y la primera etapa se espera tenerla a mediados de año para seguir con los trabajos y terminarlos a fin de año, siempre y cuando el suministro de los recursos financieros y tecnológicos no se retrasen.

El presidente de estos organismos industriales, recordó que además del servicio que prestan a las 108 industrias del parque de Civac, por igual se tratan los desechos de entre un 50 y un 60 por ciento de la población total del municipio de Jiutepec, sin ningún costo, de ahí la importancia de modernizar Eccaciv para cumplir con el cuidado a la ecología y el medio ambiente.