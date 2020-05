Insiste la Coparmex en la propuesta salario solidario

El nuevo presidente de la Coparmex, Carlos Pérez Herrera, insistió en la propuesta que este organismo ha hecho al Gobierno federal y de los estados de crear y pagar a trabajadores un "salario solidario", integrado con aportaciones oficiales y empresariales para preservar las fuentes de empleo.

Destacó que el sector privado no solamente paga los sueldos y la seguridad social, sino también el impuesto sobre la nómina, el ISR, el IVA y por ello reitero, "todo esto es lo que nosotros estamos empujando mediante el salario solidario para que podamos hacer una gran bolsa y entonces dejándonos de programas asistencialistas y sociales, por qué no crear un plan de recuperación que de verdad apoye lo que en esta pandemia estamos sufriendo, propuesta que hemos hecho desde hace 60 días y no han querido comenzar".

Este fin de semana aparecieron algunos anuncios espectaculares a orillas de la autopista, en los que se insiste en la propuesta del "salario solidario", donde una parte la debe pagar el Gobierno, otra el empresario y en una menor medida el trabajador, para poder seguir cobrando un sueldo tal vez un poco menor.

Sobre los porcentajes que deberán aportar los involucrados, explicó que las cantidades van a derivar de crear una mesa con el Gobierno y ver qué porcentaje puede destinar.

Esto viene de recursos de los impuestos y es solo una redirección de éstos; comentó que tras la propuesta hecha a nivel nacional en el caso de los estados, se requiere de la aprobación de los congresos estatales.

Comentó que la propuesta de la Coparmex la hicieron llegar ya al Gobierno estatal y estos espectaculares y es un llamado a que volteen a ver y que trabajen de la mano del Gobierno.

A nivel nacional, en marzo y abril, se han registrado aproximadamente más de 685 mil empleos perdidos y en riesgo. Pero aún esperan la información del Instituto de Transparencia, de la mano con Morelos Rinde Cuentas.