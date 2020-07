Inoportuno, anuncio de reforma a pensiones: CCE

Empresarios consideran que el anuncio de reforma al Sistema de Pensiones, si bien es un tema pendiente, “no era el momento adecuado para anunciar una modificación que representará un incremento de 40 por ciento en el pago de las cuotas patronales, que en estos momentos no se sabe de dónde se puedan pagar, si los empresarios no tienen ingresos o no los suficientes y no hay certeza de que en los próximo años vaya a haber una recuperación económica real", señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez.

Explicó que las cuotas obrero patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se tienen que liquidar cada mes, pero cada dos meses se suma el pago del Infonavit, por lo que la erogación es mayor, y en medio de la crisis económica que se enfrenta, los patrones tienen que hacer un gran esfuerzo para cumplir con estas obligaciones y no dejar desprotegidos a sus colaboradores, situación que se percibe más que complicada, porque a como están las cosas, insistió, y ante el prácticamente nulo apoyo gubernamental, no se percibe una recuperación a corto o mediano plazo.

Por ello insistió en que la situación económica que se tiene por la pandemia, hace demandar antes que nada formas y estrategias para lograr una recuperación y posteriormente una mayor carga impositiva en este caso por la reforma propuesta al Sistema de Pensiones, lo que se proyecta realizar de manera paulatina a un plazo de ocho años, por lo que expuso, "esperemos que se logre la reactivación de la economía para poder cumplir esta obligaciones".





DATO:

Si un trabajador hace efectivo su crédito a la vivienda al que tiene derecho con el Infonavit, entonces tiene que pagarlo con un 12% de interés, consideró el presidente del CCE