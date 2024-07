Ingenio Emiliano Zapata liquida a 116 obreros en Zacatepec

El ingenio Emiliano Zapata, ubicado en Zacatepec, ha liquidado a 116 obreros, según confirmó el secretario general de la Sección 72 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, Omar Eraso Morquecho.

Este recorte afecta tanto a la plantilla de trabajadores de reparación como a la nómina de base que trabaja en zafra. La negociación y el acuerdo para la liquidación fueron gestionados por la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera de la República Mexicana (STIAASRM), encabezada por Lorenzo Pale.

Eraso Morquecho mencionó que se logró una liquidación del 100% para los trabajadores afectados y un incremento salarial para aquellos que permanecen en sus puestos.

El convenio de liquidación de los 44 obreros de reparación se firmó la semana pasada, reduciendo la plantilla de 324 a 280 plazas. Además, de los 505 trabajadores de zafra, 72 fueron liquidados, quedando 443 plazas activas. Aunque se mencionó la posible creación de 10 nuevas plazas, estas aún no están definidas.

Los trabajadores que continúan en sus puestos recibirán un incremento salarial del 2.65% para el programa de reparación y del 1.07% para los departamentos afectados por el recorte. Eraso Morquecho enfatizó que las plazas liquidadas no serán cubiertas y que no habrá movimiento escalafonario, señalando que hace cuatro años se realizó un segundo recorte similar y esperando que no se repita en los próximos tres años debido a la necesidad de inversión en la mecanización de la industria.

Lo cierto que esas plazas ya nadie las puede cubrir