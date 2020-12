Inegi: 23 por ciento de los negocios “murieron” por la pandemia

En Morelos 23 de cada cien negocios “murieron” o dejaron de realizar operaciones como efecto de la pandemia, acepta el coordinador estatal del INEGI, Ricardo Torres Carreto.

Esto luego de aplicarse el estudio demográfico de las empresas, lo que significaría que alrededor de 30 mil, sobre todo en sector servicios, dejaron de prestar sus productos, contra 20 mil que habían iniciado operaciones en 2019.

Se avecina etapa compleja ante cierre de empresas: Canaco

Estamos entrando en una situación económica más compleja y más complicada de la que estábamos viviendo que se traduce en el cierre de empresas y pérdida de empleos y se requieren por lo tanto planes emergentes de acción para aminorar el daño económico que se avecina, expuso el presidente de la Cámara de Comercio los Servicios y el Turismo de Cuernavaca (Canaco), Antonio Sánchez Purón.

Sin atreverse a dar cifras actuales sobre estos cierres de empresas y pérdida de empleos, porque dijo sería irresponsable, si recordó que hasta el mes de octubre -de acuerdo a indicadores nacionales dados a conocer en medios nacionales- Morelos era uno de los estados que menos empleos había generado, solo mil 863.

En contraste, recordó que la percepción hasta esa fecha era que de las poco más de 120 unidades económicas o empresas del estado un 20 por ciento ya habían cerrado y se habían perdido, conservadoramente, más de 70 mil empleos.

A la fecha, dijo, pese a la reactivación parcial de la economía con el Buen Fin y con la expectativa de lograr alguna recuperación en este mes de diciembre con el pago de aguinaldos lo cierto es que hay cientos de empresas y negocios que están en "la tablita" ante la falta de recursos, por cerrar definitivamente sus cortinas y también por la disyuntiva de pagar aguinaldos o mantenerse.

En medio de esta compleja situación para agravarla más, señaló que se dieron las manifestaciones y bloqueos de la ciudad este miércoles y hoy jueves se cierran otras calles por la filmación de una película cuando las prioridades de los comerciantes y empresarios son otras: las de generar ventas, ingresos, reactivar la economía.

Por ello, urgió a las autoridades respectivas a implementar planes y estrategias acordes a la dimensión de la contingencia para lograr reactivar la economía no solo otorgar financiamientos pues señaló que si no hay reactivación económica de poco o nada servirán estos financiamientos pues no tendrán como pagarlos y quedarán endeudados y con mayores problemas,todo ello luego de que a nivel nacional el INEGI dio a conocer que se perdieron un millón de empresas por la crisis provocada por la pandemia.

