Industrias Tecnos | Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, esperanza de sindicato

El Sindicato Independiente de Productos Metálicos y la Unión de Federaciones y Sindicatos de México (UFSM) confía en que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) defienda y respete sus derechos laborales y se dé una respuesta favorable a los trabajadores de Industrias Tecnos, empresa dedicada a la fabricación de municiones, ubicada en Cuernavaca, Morelos.

“Nosotros tenemos las evidencias y han despedido a gente por este motivo, vamos a insistir con los americanos. Aquí en México es como una misión imposible cambiar la mentalidad de los empresarios y sindicatos porque solo respetan los intereses de la empresa", señaló en entrevista para El Sol de Cuernavaca, Juan Carlos Pintado Vega, secretario general del UFSM.

Aseguró que, recientemente, en una reunión que sostuvieron con la Secretaría de Economía, les informaron que no hallaron irregularidades en la investigación. “La Secretaría de Economía nos dijo que ellos no ven que haya interferencia de la empresa; según ellos, entrevistaron a los trabajadores y no encontraron violaciones a la libertad sindical”.

Los miembros del Sindicato Independiente de Productos Metálicos insisten en que cuentan con pruebas que demuestran cómo la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el sindicato actual dentro de Tecnos, intimida a los trabajadores y les prohíbe cambiar de representación. Confían en que los testimonios y el resto de las pruebas serán tomados en cuenta por el gobierno estadounidense.

Sentimos que hay mucha influencia por parte de las empresas manufactureras. Nos adelantaron que prácticamente la respuesta no será favorable.

Se prevé que en las próximas horas la Secretaría de Economía emita información sobre los resultados de la investigación que se realizó en la empresa. Y aunque el proceso del T-MEC no contempla sanciones contra el gobierno mexicano, en caso de que la resolución salga en contra del sindicato, “vamos a ver qué hacemos; quizá replicar y manifestar que no estamos de acuerdo (con la resolución)”.

¿Qué pasó en Industrias Tecnos?

El 24 de junio de 2024, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México investigar si a los trabajadores de interior de Industrias Tecnos se les negaba el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, luego de que trabajadores del Sindicato Independiente de Productos Metálicos solicitara la intervención del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC ante supuestas violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.

Aseguran que de 2022 a la fecha han sido despedido 300 colaboradores por intentar cambiar de sindicato. El 4 de julio de este año el Gobierno de México respondió a la solicitud de Estados Unidos y aseguró que se realizaría una revisión interna para determinar si existía o no una denegación de derechos en la empresa.

El gobierno de México tenía un plazo de 45 días para realizar la investigación y dar una resolución sobre el caso.