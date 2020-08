Impuestos no detienen consumo de refresco

El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) señaló que el incremento de impuestos a los alimentos y bebidas no alcohólicas con fines de salud es una perspectiva equivocada, toda vez que los mexicanos bebieron 27 por ciento más litros de refresco desde que se implementó esta medida por primera vez en 2014. “Los IEPS a alimentos y bebidas no alcohólicas implementados desde 2013 no cumplieron con su principal objetivo que fue el de reducir el consumo de los productos gravados. Prueba de ello es el aumento sistemático en su recaudación”, aseguró.

La ConMéxico, que aglutina a 45 empresas, entre las que destacan Alpura, Barcel, Bimbo, Danone, Coca Cola, Del Valle, Jumex, Hershey, Nestlé, sostuvo que tampoco tiene sustento afirmar que esta recaudación se utiliza para financiar el gasto en salud para la atención de enfermedades crónico degenerativas, ya que los datos de la Secretaría de Hacienda indican que el programa de prevención de sobrepeso tiene un presupuesto 109 veces menor a lo que se recauda por estos impuestos. “Además de que durante la primera mitad del año se registra un subejercicio de 44 por ciento en la partida presupuestal de dicho programa”, añadió.