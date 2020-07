Ignoraron a empresarios en plan de reactivación

El Plan Integral para la Reapertura y la Reactivación Económica de Morelos, dado a conocer por el Gobierno del estado, es una estrategia unilateral implementada con la visión única de las autoridades sin tomar en cuenta a los sectores que generan economía, por ello es de desearse que haya buenos resultados, pero se duda porque dicho plan pudiera haber sido implementando de manera tardía cuando muchas empresas ya desaparecieron, pese a que el sector empresarial hizo propuestas claras y adecuadas para prevenir las consecuencias económicas de la pandemia desde hace cuatro meses, así lo señalaron dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Cámara de Comercio de Cuernavaca (Canaco) y Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El presidente de la Canirac, Harry Nielsen, fue contundente al ser cuestionado al respecto, "no puedo opinar nada de algo que desconozco porque no fuimos tomados en cuenta, yo me enteré por la redes sociales, porque ninguna autoridad nos dijo nada, así que no puedo hablar de algo que desconozco totalmente".

Antonio Sánchez Púrón, presidente de la Canaco-Cuernavaca, expresó que están al margen de los planes que tiene el Gobierno estatal, debido a que se planea desde la perspectiva de los funcionarios y del Gobierno, no de acuerdo a quien realiza la actividad económica, "no es un plan que se haya generado a través de una consulta... por lo que los resultados van a seguir siendo por lo menos insuficientes".

Ángel Adame, presidente del CCE, señaló que se enteraron de dicho plan por las redes sociales y el boletín que enviaron, y destacó que agregaron uno o dos programas para poder ayudar a la "recuperación económica", "por lo que consideramos que bueno que se hizo todo aquello que pueda servir de apoyo, porque no se trata de criticar por criticar sino de ser lo más real y objetivo posible".

Sin embargo destacó que habría de revisar si ese tipo de ayuda no es a destiempo, ya que ellos lo vinieron solicitando hace cuatro meses, desde que se veía venir la pandemia.

Por su parte, el vocero de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, José Salgado Patiño, expuso que "que bueno que haya interés, aunque sea hasta ahora, del Gobierno en apoyar al comercio establecido; que bueno que se dan las cosas, estaremos al pendiente para que quien requiera hagamos la solicitud apoyando a nuestros agremiados, para ver si es posible que se den las cosas, porque como propuesta está bien, solo falta que sea real, esperamos que las cosas sean verdaderamente como lo anunciaron".