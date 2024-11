IEBEM necesita 120 millones de pesos para pago de prestaciones

Leandro Vique Salazar, director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), comentó que necesitan cerca de 120 millones de pesos para cumplir con el pago de aguinaldos.

Explicó que esto se debe a que dicho gasto no estaba presupuestado, por lo que la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo no dejó los recursos necesarios para cubrir este compromiso de fin de año.

Los 120 millones de pesos son necesarios para pagar aguinaldos, bonos y otros derechos laborales de los trabajadores del sector educativo en Morelos.

Vique Salazar señaló que ya están en marcha algunas gestiones con el gobierno estatal y federal para evitar que el personal docente y administrativo se vea afectado.

"Pedimos una ampliación líquida porque no se presupuestó el pago de aguinaldo de los jubilados, que son más de 14 mil, y también el pago de los homologados de nivel medio superior, estamos en ese proceso", detalló.

Hasta el momento, Vique Salazar ha sostenido varias reuniones con la Secretaría de Hacienda de Morelos, acompañado de Karla Aline Herrera Alonso, titular de la Secretaría de Educación, con el objetivo de conseguir los recursos.

La meta es que la primera parte del aguinaldo se entregue antes del 20 de diciembre, para evitar conflictos o molestias entre el personal.

Además de los jubilados, hay alrededor de tres mil trabajadores de educación media superior en instituciones estatales que también requieren de este fondo.

Vique Salazar detalló que los trabajadores de la educación reciben 90 días de aguinaldo, pero 45 días son cubiertos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los otros 45 días por el gobierno estatal.

El 50% se les tiene que entregar antes del 15 de diciembre, mientras que el resto se pagaría a principios de enero de 2025. Morelos se mantiene entre los diez estados donde los docentes reciben esta prestación completa, ya que la mayoría percibe entre 40 y 69 días.

¿Irregularidades en el IEBEM?

Sobre posibles irregularidades en el IEBEM, Vique Salazar comentó que el proceso de entrega-recepción aún no ha concluido, por lo que no puede asegurar si hubo o no problemas durante la administración de su antecesor, Eliacin Salgado de la Paz.

"Sí hay observaciones, como en todas las dependencias, pero hablar de faltas... yo espero que vengan a cubrir las observaciones que se hayan hecho para después poder hablar de faltantes", expresó.

Por último agregó que Salgado de la Paz, como cualquier exfuncionario tiene el derecho de aclarar cualquier situación que la actual administración considere irregular.