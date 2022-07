Hoteles tienen el 25% se reservaciones para este verano

La reservaciones en hoteles de Morelos para este periodo vacacional de verano actualmente es de un 25 por ciento, informó Nancy Ortega Romero, presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelos, quien lo atribuyó a que las familias y turistas están concentrados aún en temas de graduaciones y el cierre del ciclo escolar.

La empresaria señaló que la quinta ola de contagios de Covid-19 mermó la expectativa para el sector hotelero, pero hay confianza en conseguir, al menos un 65 por ciento al final del periodo.

Nancy Ortega indicó que ante el alza de contagios de Covid-19, las autoridades no les dieron indicaciones de disminuir el número de ocupación, por lo que se sienten seguros, puesto que cuentan con capacitación y certificados en materia de protocolos sanitarios.

Recordó que en Morelos se llevó a cabo la certificación "Anfitrión Responsable", que prestadores de servicios, como hoteles hicieron para hacer frente a la pandemia.

“Invitar a los compañeros y principalmente a nuestros turistas y visitantes a no bajar la guardia, creo que las salud es lo más importante. No nos gustaría volver a un encierro nuevamente, aparte de que ya no lo permitiría la economía”, expresó.

La titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Julieta Goldzweig Cornejo, reveló que los lugares que reciben una mayor afluencia de turistas son los Pueblos Mágicos de Tlayacapan y Tepoztlán, además de Tequesquitengo.

