Harry Nielsen confirma su renuncia a la Canirac

Con el objetivo de trabajar en un proyecto de rescate de Morelos y Cuernavaca, con el apoyo de la ciudadanía, unificados en torno a una buena propuesta que urge, buscando el espacio político desde donde se pueda concretar este deseo, es que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados -CANIRAC-, Morelos, Harry Nielsen León da a conocer su renuncia a este organismo empresarial a partir del día último del mes, al tiempo de expresar, "ya estamos hartos de lo mismo de siempre".

Al ser cuestionado sobre si buscará un cargo de elección popular, en los próximos comicios, Harry Nielsen puso en claro que "no me importa más que abanderar un buen proyecto, no tengo yo que encabezarlo, pero si es un proyecto sano para la ciudad y el estado lo vamos a acompañar y lo vamos a apoyar y a sacar adelante", aseguró luego de expresar cierto hartazgo al ver que políticos van y vienen en diferentes cargos estatales y municipales y las cosas no cambian, no se atiendan las propuestas ciudadanas e incluso empresariales, para corregir atender las demandas de la población en aras de un desarrollo y bienestar integral.

Es por ello que en este sentido señaló "Siempre hemos buscado un cambio muy idealistamente para Cuernavaca y el Estado, hoy lo aviso y lo doy a conocer yo creo que el 31 de octubre ya dejamos la Canirac, este lunes se mandó la carta con fecha de renuncia 31 de octubre; buscaremos algún proyecto, el mejor proyecto de cómo podemos cambiar a Cuernavaca" e insistió " ya estamos cansados, ya estamos hartos de ver lo mismo de siempre, por eso vamos a ver donde habrá ese espacio, desde donde se pueda lograr ese cambio real para la ciudadanía, para los negocios, para todos".

Con cierto desánimo el aún presidente de la Canirac señaló que actualmente Cuernavaca es una ciudad tan desgastada históricamente que si no hacemos nada en serio no se va a recuperar, por lo que se le insistió sobre su idea de ese proyecto que busca, si contempla contar con alguna plataforma y partido político, y señaló "No lo sé, vamos a ver, hay diferentes invitaciones pero lo que sí, es que yo por estas inquietudes, me tengo que hacer a un lado de la Canirac, obviamente y se va a quedar la vicepresidenta Griselda Hurtado en lo que se define la presidencia en el mes de febrero, lo tenemos que hacer por obvias razones desde morales, éticas y salirnos y ya buscar ese espacio desde donde realmente podamos cambiar las cosas".

Se le insistió en que abandonará la iniciativa privada, para incursionar en el terreno político, y aseguró entonces que no es la primera vez que tiene la invitación con el tema de la preocupación por el rescate de Cuernavaca y el Estado y lograr un cambio real, por lo que externó su propósito de que, ojalá ahora sí se logre esta unidad, esta fuerza con un buen proyecto, reiteró.

En este tenor se le cuestionó si confía en que contará con el apoyo del sector empresarial en su nueva propuesta a los que respondió, "creo que lo tenemos, creo que eso se gana, pero ellos ya lo dirán o se harán partícipes de esta decisión que he tomado y ellos sabrán si me apoyan o no; yo digo que sí, pero ya cada quien lo hará en su momento, yo creo que hemos sostenido y trabajado siempre por la ciudad y del estado".