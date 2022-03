[Juntos Crecemos] Gracias a la madera logra reinventarse

Hace dos décadas, Víctor González decidió darle un giro a su vida: este hombre, quien hasta entonces se había dedicado a ser albañil, se sintió atraído por la carpintería y, aprendiendo de a poco, fue convirtiéndose con los años en lo que es hoy: un carpintero ebanista.

Originario de Chalco, Estado de México, González ha vivido de todo y reconoce que no siempre le ha ido bien. Pero si hay otra cosa que también reconoce con toda honestidad es que la carpintería le gusta mucho:

“Cuando uno le tiene amor a esto, se aprende rápido. Cuando no, aunque quiera uno, no se puede. Cuando se trabaja nada más porque sí, las cosas no salen, pero cuando dices esto me gusta, lo haces y te sale. Hace rato que disfruto lo que es hacer este tipo de muebles, la carpintería, todo… Es muy bonito. Es laborioso a veces, pero entonces es más bonito. Todo tiene su chiste”, cuenta Víctor desde su taller, un espacio adaptado en una casa que le prestaron temporalmente, en la colonia Paraíso, del municipio de Cuautla. Frente al taller, está su propia casa.

La ebanistería es una especialización de la carpintería orientada a la construcción de muebles / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla

Las huellas de la pandemia

Hasta antes de marzo de 2020, Víctor tenía un local en la colonia Cuautlixco. Próximo al centro de la ciudad, la Carpintería Manolo le permitía estar cerca de sus clientes, dar a conocer mejor su trabajo y sentirse bien. Pero cuando el peligro del virus se convirtió en un problema de salud nacional las cosas cambiaron drásticamente. Fue así como la Carpintería Manolo cerró sus puertas de forma definitiva, pero el trabajo no quiso parar. Mejor dicho: Víctor no quiso dejar de trabajar.

“Se acabaron los clientes. Aunque lo conozcan a uno, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay nada. Aparte, las rentas están crueles. Aquí (dice, refiriéndose a los dos cuartos convertidos en taller) no había nadie, y mientras no vengan a vivir y haya un local en casa, mientras no me corran de aquí, estoy trabajando. Me lo están presentado”, afirma.

A sus 62 años, Víctor no se quedó con los brazos cruzados con tal de hacer que su carpintería sobreviviera. Intentó con lo que pudo, pero cuando quiso promocionar sus servicios a través de las redes sociales las cosas no resultaron como lo esperaba. Aun así, no perdió la entereza.

“Lo puse en el Facebook, pero hasta ahorita no me ha funcionado. Ya tiene como más de un año. La gente de por aquí sí viene y pide muebles, pero no hay nuevos clientes. Por algún detalle no se animan, pero sí me gustaría que me conociera más gente para que vieran mi trabajo. A veces hasta doy más barato que otros negocios más consolidados”, dice, y se refiere a las grandes cadenas de mueblería y tiendas departamentales, cuya calidad de muebles no deja de poner en duda.

Pasar de albañil a carpintero no fue sencillo ya que tuvo que desempeñarse como aprendiz / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla

La ebanistería

De acuerdo con Wikipedia, la ebanistería es una especialización de la carpintería que se orienta a la construcción de muebles. El nombre procede de una madera específica, la que se obtiene del ébano, una madera considerada como preciosa desde la antigüedad. A diferencia de la carpintería, la ebanistería produce muebles más elaborados, con técnicas como la marquetería, la talla, el torneado y la taracea, entre otras.

“El ebanista es madera pura, de cedro, caoba, entre otras. El ebanista trabaja con los detalles, con los barnices, y esa es una gran diferencia. Es un trabajo más especializado”, dice Víctor, quien se convirtió en carpintero a los 40 años.

Dar el salto de albañil a carpintero no fue sencillo. Al principio, tuvo que desempeñarse como aprendiz y, en el camino, su trabajo no ha estado exento de accidentes, hasta ahora sin algo que lamentar.

“Me he rebanado los dedos, dos o tres veces, por la sierra. Afortunadamente no me he volado ni uno, pero sí me los he cortado. Hay que tener mucho cuidado siempre, porque no falta un segundo en que te distraes y las cosas pueden salir mal”.

Como ebanista, Víctor ha hecho muebles de todo tipo. En la Carpintería Manolo tenía un lema: se hace el mueble que usted pida. Para él, todo es posible.

“Empecé grande, ya como a los 40 años. Me dedicaba a la construcción, era albañil, pero desde entonces veía lo de la madera y eso, pero no había chance, hasta que dije ‘pues vamos a ver, poco a poco’. Me fue gustado y nos fuimos metiendo poco a poquito”, recuerda sobre sus inicios.

Además de hacerlos, también los repara. En su taller, por lo pronto, alberga un viejo estante que alguien le ha traído para que le dé nueva vida.

“Un mueble sencillo lleva de dos a tres días, pero uno sofisticado puede llevar de 15 a 20. Siempre depende del tipo de mueble, y en realidad hay muy pocos clientes a quienes les gusta la ebanistería. Un mueble de ebanista lo piden más los particulares, gente a la que le gustan y dice ‘quiero uno’ y, aunque su precio es mayor, lo mandan hacer, pero es raro que pidan ese tipo de muebles”.

Actualmente su taller es un espacio adaptado en una casa en la colonia Paraíso, en Cuautla / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla

Apoyo a los artesanos

Entre sus actividades, Víctor también hace piezas artesanales que llegan a ser vendidas por algunos de los comerciantes que se instalan en la antigua estación del ferrocarril interoceánico. Además, ha hecho módulos de venta para ellos.

“Lo que me piden, se los hago. Cuando vivía en Chalco, había un amigo que tenía un taller en México. Hacía todo tipo de diplomas y paquetes de graduación para las escuelas, así que yo le hacía las maderas y le montaba las placas, y se veían bien”.

Con su taller en la Paraíso, Víctor espera seguir haciendo lo que más le gusta, que es labrar la madera. Sin página de Facebook, la forma más práctica de establecer contacto con él es a través de su teléfono celular: 735 239 9079.

“Hago todo tipo de muebles, lo que me pidan los clientes. Muebles a la medida. Si me dicen quiero uno así, y me muestra en una imagen como es, lo puedo hacer. Ellos me enseñan sus diseños, lo que quieren, y se lo hacemos como pida, con un precio más bajo que el de las grandes cadenas de mueblerías, y de mayor calidad”.

Con el tiempo, espera que sea posible habilitar un taller en su propia casa, pero, si las cosas salen bien, no descarta la posibilidad de regresar a rentar un espacio más cercano al centro de la ciudad, y hacer resurgir la Carpintería Manolo.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local