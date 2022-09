Gobiernos, los más opacos de la historia

Para la organización Morelos Rinde Cuentas, si bien no existe una medición que confirme que el gobierno federal y estatal son los más opacos de la historia desde la creación de los sistemas de transparencia, si suelen ser referentes de lo que no se debe hacer al asumir la administración de los recursos, si se tuviera que asignar una calificación, la organización civil daría al Poder Ejecutivo apenas un 6, y a los municipios de plano una calificación reprobatoria.

“Son quienes deberían poner el ejemplo, y actualmente son los que más recursos tienen, y que son los que tendrían que estar con una excelencia en la transparencia y nos parece que hasta el momento no ha sido así, nos han quedado a deber”, dijo Roberto Salinas, responsable de la organización Morelos Rinde Cuentas, al señalar que tan solo esta organización tiene acumuladas más de 500 quejas por falta de rendición de cuentas.

En el marco del Día Internacional del Saber, reconoce que no hay nada que celebrar cuando se tiene a gobiernos opacos y un sistema de transparencia estancado. En el caso del Gobierno del Estado ha sido opaco en cuanto a las declaraciones patrimoniales aun cuando está mandato desde el año 2020, también en materia de transparencia de contratos por la adquisición de bienes y servicios, y mientras esto no cambie, dijo Salinas, la transparencia no se cumple.

“Al gobierno del estado le pondríamos un 6 de calificación porque hace falta información fundamental, ellos no publican los contratos en particular los Servicios de Salud, ellos tendrían un 3 porque es una gran parte de los recursos que ellos gastan; a los municipios les pondríamos un 5 de calificación, aunque hay quienes cumplen más pero no hay intención de cumplirlo en su totalidad. En el caso del Congreso del estado va avanzando, en marzo presentamos denuncias porque no estaban publicando y empezaron ya a publicar pero hace falta, le pondríamos un 6”.

Sobre la funcionalidad y el incremento en el número de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), en su labor de obligar a los sujetos a cumplir con las leyes de transparencia, opinó que el organismo se ha enfocado más en las fotos con personajes políticos que por hacerlos cumplir.

“Desde la forma en que se seleccionan a los comisionados, como lo hemos señalado no ha sido procesos en donde se genere un debate, un análisis exhaustivo de los comisionados, me parece que los cinco comisionados son demasiados, podrían funcionar con menos porque implica una mayor carga en el presupuesto, que se ve afectado en el desahogo de todas las quejas que se presentan por la falta de información”.

Pandemia permitió mayor oscuridad

El IMIPE presenta un rezago desde el 2018, 2019, 2020 y 2021, en cuanto a la presentación de informes sobre sujetos obligados, situación que se incentivó con la pandemia pues los plazos dejaron de correr y con ello el incremento en el número de quejas.

"Las instancias aprovecharon para otorgar contratos directos, que no han sido transparentados", dijo Salinas.